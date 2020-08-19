freeze написав:Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы. Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.
jj1981ua написав:неужели хуже, чем у нас сделала американское страшилище? ну не знаю... а по пищевой - я снова таки не в курсе кто куда ездит (может вопрос цены?), но в сильпо куча белорусских харчей
Оценить уровень медицины и вообще уровень жизнь можно по ожидаемой длительности жизни Хотя бы здесь https://www.cia.gov/library/publication ... 2rank.html И сразу можно увидеть что ни рашка с их супер пупер бесплатным реформированным за нефте доллары ни беларашка особых рекордов не бьют
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
jj1981ua написав:неужели хуже, чем у нас сделала американское страшилище? ну не знаю... а по пищевой - я снова таки не в курсе кто куда ездит (может вопрос цены?), но в сильпо куча белорусских харчей
Оценить уровень медицины и вообще уровень жизнь можно по ожидаемой длительности жизни Хотя бы здесь https://www.cia.gov/library/publication ... 2rank.html И сразу можно увидеть что ни рашка с их супер пупер бесплатным реформированным за нефте доллары ни беларашка особых рекордов не бьют
да я и не хвалю их медицину - я вообще не в курсе. просто удивляюсь, что может быть хуже чем стало у нас за последние годы
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
andrijk777 написав:Ага - самі себе вбивали. Давайте сказки про грузинських снайперів - в студію.
ну да, а альтернативные сказки и до суда чего-то не дошли... 6 лет расследуют...
"Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…"
За такою логікою - Шеремета вбив Зеленський(на пару з Аваковим). Інакше навіщо було видумувати казки про медсестру+піаніста - очевидно ж прикривав себе і Авакова
ну тут тоже хватает вопросов - годами расследуют и ... вероятно гебня и завалила или нацики. иначе уже бы ну хоть что-то нашли бы. а вообще по шеремету смешно. он так ратовал за демократические процессы от нациков и новой власти, которые его и вальнули. ахаха. туда ему и дорога.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
jj1981ua написав:ну тут тоже хватает вопросов - годами расследуют и ... вероятно гебня и завалила или нацики. иначе уже бы ну хоть что-то нашли бы. а вообще по шеремету смешно. он так ратовал за демократические процессы от нациков и новой власти, которые его и вальнули. ахаха. туда ему и дорога.
Тот же кто и в Беларуси за протестами стоит и завалил Повод нужен был что бы территорию оттяпать вот и завалили
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
jj1981ua написав:ну тут тоже хватает вопросов - годами расследуют и ... вероятно гебня и завалила или нацики. иначе уже бы ну хоть что-то нашли бы. а вообще по шеремету смешно. он так ратовал за демократические процессы от нациков и новой власти, которые его и вальнули. ахаха. туда ему и дорога.
Тот же кто и в Беларуси за протестами стоит и завалил Повод нужен был что бы территорию оттяпать вот и завалили
да не, это уже попозже было. шеремет же терся об хозяйку соросятской украинской правды. и потому там все оч мутно - мож бабло не поделили (соросята все оч жадные на бабло), а може ей (притуле) на пальцах что-то объясняли.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
jj1981ua написав:ну тут тоже хватает вопросов - годами расследуют и ... вероятно гебня и завалила или нацики. иначе уже бы ну хоть что-то нашли бы. а вообще по шеремету смешно. он так ратовал за демократические процессы от нациков и новой власти, которые его и вальнули. ахаха. туда ему и дорога.
Тот же кто и в Беларуси за протестами стоит и завалил Повод нужен был что бы территорию оттяпать вот и завалили
да не, это уже попозже было. шеремет же терся об хозяйку соросятской украинской правды. и потому там все оч мутно - мож бабло не поделили (соросята все оч жадные на бабло), а може ей (притуле) на пальцах что-то объясняли.
Имелось ввиду это
jj1981ua написав:вы видимо пропустили - этих 100+ убили сами майданутые для обострения. да, пока это официально не объявлено и расследование динамят, но сколько веревочке не виться...
ПС майданутыми их называют в основном те кто у Кремля на подсосе ну или сам Кремль.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД