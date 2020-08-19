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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:05

Re: Політична ситуація в Білорусі

Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы.
Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:02

  jj1981ua написав: а у яныка ума не хватило и смелости.

Українці боролись три місці, та ще зимою! Подивимось наскільки хватить білорусів.
"Смелости не хватило" - а що він повинен був не 100 вбити а пару тисяч?
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:07

  freeze написав:Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы.
Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.

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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:10

  pesikot написав:
  antey1969 написав:Небольшая страна вместо поставок леса-кругляка в известном направлении сохранила неплохую пищевую и легкую промышленность, дороги поддерживает приемлемого качества, медицину. В условиях постоянных санкций умудряется удерживать на плаву даже машиностроение.

Ты там вылезь из своего Запорожья и поинтересуйся, сколько времени заняло у Луки восстановить полностью смытую, ну ту качественную дорогу, Пинск-Брест

Пищевая промышленность ? Тогда, почему белорусы ездят в Украину за продуктами ?
Легкая промышленность ? Туда же, скупают у нас всё

Ты бы вылез из мифов о Белоруссии. Глянул бы вокруг.
Для повышения своего самообразования

Підтримую.
У мене також питання по "приемлемого качества, медицину". Наскільки мені відомо - медицина у них ніяка і далеко від української не втікла.
Але "сказочніки" постійно згадують "їхню прекрасну медицину" без будь-яких доказів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:50

  freeze написав:Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы.
Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.

Наверное накрыли каналы финансирования , а бесплатно глотку рвать дурных нема. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:55

Re: Політична ситуація в Білорусі

  jj1981ua написав:неужели хуже, чем у нас сделала американское страшилище? ну не знаю...
а по пищевой - я снова таки не в курсе кто куда ездит (может вопрос цены?), но в сильпо куча белорусских харчей

Оценить уровень медицины и вообще уровень жизнь можно по ожидаемой длительности жизни
Хотя бы здесь
https://www.cia.gov/library/publication ... 2rank.html
И сразу можно увидеть что ни рашка с их супер пупер бесплатным реформированным за нефте доллары ни беларашка особых рекордов не бьют
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 01:00

  jj1981ua написав:
  andrijk777 написав:Ага - самі себе вбивали. Давайте сказки про грузинських снайперів - в студію. :D :D

ну да, а альтернативные сказки и до суда чего-то не дошли... 6 лет расследуют...

"Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…"

За такою логікою - Шеремета вбив Зеленський(на пару з Аваковим).
Інакше навіщо було видумувати казки про медсестру+піаніста - очевидно ж прикривав себе і Авакова :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 01:00

  Ukrainian написав:
  jj1981ua написав:неужели хуже, чем у нас сделала американское страшилище? ну не знаю...
а по пищевой - я снова таки не в курсе кто куда ездит (может вопрос цены?), но в сильпо куча белорусских харчей

Оценить уровень медицины и вообще уровень жизнь можно по ожидаемой длительности жизни
Хотя бы здесь
https://www.cia.gov/library/publication ... 2rank.html
И сразу можно увидеть что ни рашка с их супер пупер бесплатным реформированным за нефте доллары ни беларашка особых рекордов не бьют

да я и не хвалю их медицину - я вообще не в курсе. просто удивляюсь, что может быть хуже чем стало у нас за последние годы
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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    Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 01:09

    Re: Політична ситуація в Білорусі

      jj1981ua написав:ну тут тоже хватает вопросов - годами расследуют и ... вероятно гебня и завалила или нацики. иначе уже бы ну хоть что-то нашли бы.
    а вообще по шеремету смешно. он так ратовал за демократические процессы от нациков и новой власти, которые его и вальнули. ахаха. туда ему и дорога.

    Тот же кто и в Беларуси за протестами стоит и завалил
    Повод нужен был что бы территорию оттяпать вот и завалили
    "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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    Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 07:12

    достаточно точно про ситуацию в рб, бел. эконом. чудо

    https://www.youtube.com/watch?v=4Rx2FzT_V2k
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