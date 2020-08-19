Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы. Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.
freeze написав:Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы. Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.
Нужно пользоваться проверенными технологиями - печенье, носки и одежда.
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antey1969 написав:Небольшая страна вместо поставок леса-кругляка в известном направлении сохранила неплохую пищевую и легкую промышленность, дороги поддерживает приемлемого качества, медицину. В условиях постоянных санкций умудряется удерживать на плаву даже машиностроение.
Ты там вылезь из своего Запорожья и поинтересуйся, сколько времени заняло у Луки восстановить полностью смытую, ну ту качественную дорогу, Пинск-Брест
Пищевая промышленность ? Тогда, почему белорусы ездят в Украину за продуктами ? Легкая промышленность ? Туда же, скупают у нас всё
Ты бы вылез из мифов о Белоруссии. Глянул бы вокруг. Для повышения своего самообразования
Підтримую. У мене також питання по "приемлемого качества, медицину". Наскільки мені відомо - медицина у них ніяка і далеко від української не втікла. Але "сказочніки" постійно згадують "їхню прекрасну медицину" без будь-яких доказів.
freeze написав:Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы. Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.
jj1981ua написав:неужели хуже, чем у нас сделала американское страшилище? ну не знаю... а по пищевой - я снова таки не в курсе кто куда ездит (может вопрос цены?), но в сильпо куча белорусских харчей
Оценить уровень медицины и вообще уровень жизнь можно по ожидаемой длительности жизни Хотя бы здесь https://www.cia.gov/library/publication ... 2rank.html И сразу можно увидеть что ни рашка с их супер пупер бесплатным реформированным за нефте доллары ни беларашка особых рекордов не бьют
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
jj1981ua написав:неужели хуже, чем у нас сделала американское страшилище? ну не знаю... а по пищевой - я снова таки не в курсе кто куда ездит (может вопрос цены?), но в сильпо куча белорусских харчей
Оценить уровень медицины и вообще уровень жизнь можно по ожидаемой длительности жизни Хотя бы здесь https://www.cia.gov/library/publication ... 2rank.html И сразу можно увидеть что ни рашка с их супер пупер бесплатным реформированным за нефте доллары ни беларашка особых рекордов не бьют
да я и не хвалю их медицину - я вообще не в курсе. просто удивляюсь, что может быть хуже чем стало у нас за последние годы
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
jj1981ua написав:ну тут тоже хватает вопросов - годами расследуют и ... вероятно гебня и завалила или нацики. иначе уже бы ну хоть что-то нашли бы. а вообще по шеремету смешно. он так ратовал за демократические процессы от нациков и новой власти, которые его и вальнули. ахаха. туда ему и дорога.
Тот же кто и в Беларуси за протестами стоит и завалил Повод нужен был что бы территорию оттяпать вот и завалили
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД