Все как-то увяло аккурат после общения Меркель с Путиным. Интересно, что он ей такого интересного сказал?
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Додано: Чет 20 сер, 2020 13:24
Все как-то увяло аккурат после общения Меркель с Путиным. Интересно, что он ей такого интересного сказал?
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:35
Re: Політична ситуація в Білорусі
Це вона йому: Путін, Хело, ла-ла-ла-лааа..
От він і зав'яв, з протестами проти ненависного Луки.
Конспірологи хренові...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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