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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:24

  freeze написав:Полистал знаменитые польско-белорусские телеграмм каналы.
Общее впечатление - дровишки закончились, блицкриг по устранению Бацьки откровенно не получился, забастовки тоже вялые, виагру из за бугра, что с Запада, что с Востока никто не подкидывает, можем расходиться минимум на год.

Все как-то увяло аккурат после общения Меркель с Путиным. Интересно, что он ей такого интересного сказал?
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:35

Re: Політична ситуація в Білорусі

  antey1969 написав:Все как-то увяло аккурат после общения Меркель с Путиным. Интересно, что он ей такого интересного сказал?

Це вона йому: Путін, Хело, ла-ла-ла-лааа..
От він і зав'яв, з протестами проти ненависного Луки.
Конспірологи хренові...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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