Все как-то увяло аккурат после общения Меркель с Путиным. Интересно, что он ей такого интересного сказал?
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Додано: Чет 20 сер, 2020 13:24
Все как-то увяло аккурат после общения Меркель с Путиным. Интересно, что он ей такого интересного сказал?
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:35
Re: Політична ситуація в Білорусі
Це вона йому: Путін, Хело, ла-ла-ла-лааа..
От він і зав'яв, з протестами проти ненависного Луки.
Конспірологи хренові...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 20 сер, 2020 14:55
Скажу відверто - не подобається мені "мирний" характер протесту.
Ось в 2004 Майдан був мирний - це правильно, тому що протестували проти фальсифікацій а не проти насилля і не проти диктатора.
В 2013/14 вже був не мирний протест(фактично з самого початку люди огризались ОМОНу, барикади з"явилися зразу) - бо протестували проти насилля(побиття студентів) + проти диктатора(Яник вже формувався як диктатор).
Лука - диктатор з 26-літнім стажем. Фізично усував своїх конкурентів. Силою розігнав протести в 2010. Посадив в тюрму майже УСІХ своїх конкурентів в 2010. По-звірячому побив людей, часто безневинних. - після цього всього вони підкреслено мирно протестують..... ну не знаю... якось не логічно це по-моєму.
Причин не знаю, але бачу можливі 2 причини: 1. Бояться побиття(тобто зашугані вони). 2. Такий у них менталітет(тобто "тэрпили")
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:23
вспомните Гонгадзе , вспомните кучу наших журналистов и активистов , за них тоже никто не ответил , козлов отпущения может и нашли - показали , а заказчиков - нет
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:34
Re: Політична ситуація в Білорусі
Вони проти українського Майдану, тобто, не хочуть послати безусого фюрера, і намагаються реалізувати вірменський сценарій. По вірменському достатньо було страйків і перекриття доріг, і старий дракон сам пішов. Тільки Лукашенко не Саргсян, а земляк Януковича, і його можна убрати тільки штурмом.
Але тоді Путін надає по с..аці, а вони чого не хочуть. Ще не зрозуміли бульбаші, що головний ворог не вусатий тарган, а безусий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:10
Якби українців так потовкли, то на наступні протести вони б вийшли в ось такій екіпіровці, а не з квіточками.
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:15
Які українці? Це ж група грузинських снайперів. Хіба не видно?
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