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Політика та гроші
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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:49

Ухахахаха. Макрон заявил, что не хотел бы в Беларуси повторения украинского майдана. Когда этот ватник будет уже на Миротворце? :mrgreen:

https://www.france24.com/en/20200820-ma ... d-fortress
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:53

  zРадио написав:Ухахахаха. Макрон заявил, что не хотел бы в Беларуси повторения украинского майдана. Когда этот ватник будет уже на Миротворце? :mrgreen:

https://www.france24.com/en/20200820-ma ... d-fortress

На якій хвилині він це сказав?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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