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Додано: Чет 20 сер, 2020 21:49
Ухахахаха. Макрон заявил, что не хотел бы в Беларуси повторения украинского майдана. Когда этот ватник будет уже на Миротворце?
Додано: Чет 20 сер, 2020 21:53
На якій хвилині він це сказав?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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