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Додано: Чет 20 сер, 2020 21:49
Ухахахаха. Макрон заявил, что не хотел бы в Беларуси повторения украинского майдана. Когда этот ватник будет уже на Миротворце?
Додано: Чет 20 сер, 2020 21:53
На якій хвилині він це сказав?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:20
Re: Політична ситуація в Білорусі
кажется, что сторонники домохозяйки уже разуверились во всем - их тупо забили дубинками и желание "свободы" как рукой сняло)
Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:13
Макарон против "украинского майдана"?
"Персона нон грата"!
Куда смотрят Климкин и Зеркаль? *
*сарказм
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:11
Додано: П'ят 21 сер, 2020 04:35
Путин дал отбой? Команда фуу
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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