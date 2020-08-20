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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 56575859>
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:49

Ухахахаха. Макрон заявил, что не хотел бы в Беларуси повторения украинского майдана. Когда этот ватник будет уже на Миротворце? :mrgreen:

https://www.france24.com/en/20200820-ma ... d-fortress
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:53

  zРадио написав:Ухахахаха. Макрон заявил, что не хотел бы в Беларуси повторения украинского майдана. Когда этот ватник будет уже на Миротворце? :mrgreen:

https://www.france24.com/en/20200820-ma ... d-fortress

На якій хвилині він це сказав?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:20

Re: Політична ситуація в Білорусі

кажется, что сторонники домохозяйки уже разуверились во всем - их тупо забили дубинками и желание "свободы" как рукой сняло)
artsofpics
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:13

  zРадио написав:Ухахахаха. Макрон заявил, что не хотел бы в Беларуси повторения украинского майдана. Когда этот ватник будет уже на Миротворце? :mrgreen:

https://www.france24.com/en/20200820-ma ... d-fortress

Макарон против "украинского майдана"?
"Персона нон грата"!

Куда смотрят Климкин и Зеркаль? *
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:11

  artsofpics написав:кажется, что сторонники домохозяйки уже разуверились во всем - их тупо забили дубинками и желание "свободы" как рукой сняло)


Это все потому, что безвиз и пенсию 1000 евро им никто не обещает. Гидности у революции такой нема. :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 04:33

Белорусский народ отстоял свою страну.
Какие же они молодцы!

Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 04:35

  Tegularius написав:Белорусский народ отстоял свою страну.
Какие же они молодцы!


Путин дал отбой? Команда фуу :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:30

  zРадио написав:Ухахахаха. Макрон заявил, что не хотел бы в Беларуси повторения украинского майдана. Когда этот ватник будет уже на Миротворце? :mrgreen:

https://www.france24.com/en/20200820-ma ... d-fortress

Ой ляяя, это же теперь все методички придется переписывать...
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:56

  andrijk777 написав:Підтримую.
У мене також питання по "приемлемого качества, медицину". Наскільки мені відомо - медицина у них ніяка і далеко від української не втікла.
Але "сказочніки" постійно згадують "їхню прекрасну медицину" без будь-яких доказів.

На сколько я знаю, у них трансплантация органов получше, чем у нас.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:07

  Tegularius написав:Белорусский народ отстоял свою страну.
Какие же они молодцы!



В течение недели оказалось что не всё так просто. Бодрящее дух противостояние Народ против Силовиков неожиданно вылилось в более банальное Часть народа против Части народа.

Прокрутил видос и не заметил ни одного пьяного шахтёра 8)
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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