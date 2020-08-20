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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:10

  antey1969 написав:
  zРадио написав:Ухахахаха. Макрон заявил, что не хотел бы в Беларуси повторения украинского майдана. Когда этот ватник будет уже на Миротворце? :mrgreen:

https://www.france24.com/en/20200820-ma ... d-fortress

Ой ляяя, это же теперь все методички придется переписывать...

кстати, да. выходит теперь всем книжкам шарпа место в сельском туалете. и любой режим в мире (не важно какой по форме) будет понимать, что против этого есть простой и эффективный "злой омон".
artsofpics
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:37

Re: омоны

  artsofpics написав:против этого есть простой и эффективный "злой омон".

а иначе любой будет понимать, что государство легко развалить не внешней агрессией, а изнутри побив ОМОН.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:44

Re: Політична ситуація в Білорусі

  sal написав:а иначе любой будет понимать, что государство легко развалить не внешней агрессией, а изнутри побив ОМОН.

Уявляю собі передвиборчий плакат Лукашенко: Государство - это Я!
До речі, Гітлер теж так вважав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:57

Re: Політична ситуація в Білорусі

  freeze написав:Народ против Силовиков неожиданно вылилось в более банальное Часть народа против Части народа.


Лука зрозумів, чи підказали, що омону замало, треба антимайдан підтягнути:
Появилось видео, как участники митинга за Лукашенко заучивают правильные кричалки Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/poyavilos-vi ... 99981.html


Незадоволених виборами значно більше ніж задоволених, як тепер їх всіх нагнути і заставити по старому працювати?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:03

  Ой+ написав:Незадоволених виборами значно більше ніж задоволених, як тепер їх всіх нагнути і заставити по старому працювати?


Скажу больше, недовольны выборами все, может по разным причинам, но все абсолютно, даже Лукашенко.
А на завод МАЗ или в поле на тракторе ходят за зарплату, причём тут выборы.
Всем уже понятно, что это последняя каденция Лукашенко, что его противникам, что его сторонникам. Может и раньше Лукашенко уйдет сам, если Конституцию поменяют.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:04

Re: по-новому

  Ой+ написав:як тепер їх всіх нагнути і заставити по старому працювати?

Все, нежелающие работать по-старому, могут релоцироваться на Украину, и работать по-новому. и начать с восстановления заводов
sal
 
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andrein
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