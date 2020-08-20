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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:10
antey1969 написав:
Ой ляяя, это же теперь все методички придется переписывать...
кстати, да. выходит теперь всем книжкам шарпа место в сельском туалете. и любой режим в мире (не важно какой по форме) будет понимать, что против этого есть простой и эффективный "злой омон".
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artsofpics
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:37
artsofpics написав:
против этого есть простой и эффективный "злой омон".
а иначе любой будет понимать, что государство легко развалить не внешней агрессией, а изнутри побив ОМОН.
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sal
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:44
sal написав:
а иначе любой будет понимать, что государство легко развалить не внешней агрессией, а изнутри побив ОМОН.
Уявляю собі передвиборчий плакат Лукашенко: Государство - это Я!
До речі, Гітлер теж так вважав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:57
freeze написав:
Народ против Силовиков неожиданно вылилось в более банальное Часть народа против Части народа.
Лука зрозумів, чи підказали, що омону замало, треба антимайдан підтягнути:
Незадоволених виборами значно більше ніж задоволених, як тепер їх всіх нагнути і заставити по старому працювати?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:03
Ой+ написав:
Незадоволених виборами значно більше ніж задоволених, як тепер їх всіх нагнути і заставити по старому працювати?
Скажу больше, недовольны выборами все, может по разным причинам, но все абсолютно, даже Лукашенко.
А на завод МАЗ или в поле на тракторе ходят за зарплату, причём тут выборы.
Всем уже понятно, что это последняя каденция Лукашенко, что его противникам, что его сторонникам. Может и раньше Лукашенко уйдет сам, если Конституцию поменяют.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:04
Ой+ написав:
як тепер їх всіх нагнути і заставити по старому працювати?
Все, нежелающие работать по-старому, могут релоцироваться на Украину, и работать по-новому. и начать с восстановления заводов
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:32
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andrein
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