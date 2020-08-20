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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:13

Re: Політична ситуація в Білорусі

  freeze написав:В борьбе с эпидемией, выбирая между коронавирусом и экономикой Бацька выбрал экономику

Тобто, не став боротись з вірусом, а вирішив боротись з економікою? ;)
Ну а шо, вірус мочить людей не гірше за ОМОН. Тисяча туди-сюди - дрібнічки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:27

  Ой+ написав:
  sal написав:
  Ой+ написав:як тепер їх всіх нагнути і заставити по старому працювати?

Все, нежелающие работать по-старому, могут релоцироваться на Украину, и работать по-новому. и начать с восстановления заводов

  freeze написав:А на завод МАЗ или в поле на тракторе ходят за зарплату, причём тут выборы.


Залізної завіси нема і багато з роботяг цілком може перебратись до Польщі, прибалтів на вищі зарплати і кращу соціалку ніж уявно-хвалена в Білорусі.
Казка про бацьку. Чому більшість українців симпатизувала Лукашенку https://tyzhden.ua/Politics/246841

Вчера спросил у сторонника Луки - причины?
Ответ - мне достаточно того, что проблема наркоты не такая, как у нас. А так еще - Шенген у многих, работа есть, жилье и т.д.

Так ли это не так, не знаю.
Но это хоть приземлённые аргумент, а не -- пересичный работяга так переживает, что Лука щимит своих конкурентов во власти)), и поэтому готов бороться, идти на риски устойчивости государства и платить цену.

Кстати, подпиши Янык ассоциацию и никаких особых возмущений его унитазами, засильем рашагентуры, слабой украинизация и т.д. - не наблюдалось.
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