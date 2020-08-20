Тобто, не став боротись з вірусом, а вирішив боротись з економікою?
Ну а шо, вірус мочить людей не гірше за ОМОН. Тисяча туди-сюди - дрібнічки.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:13
Re: Політична ситуація в Білорусі
Тобто, не став боротись з вірусом, а вирішив боротись з економікою?
Ну а шо, вірус мочить людей не гірше за ОМОН. Тисяча туди-сюди - дрібнічки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:27
Вчера спросил у сторонника Луки - причины?
Ответ - мне достаточно того, что проблема наркоты не такая, как у нас. А так еще - Шенген у многих, работа есть, жилье и т.д.
Так ли это не так, не знаю.
Но это хоть приземлённые аргумент, а не -- пересичный работяга так переживает, что Лука щимит своих конкурентов во власти)), и поэтому готов бороться, идти на риски устойчивости государства и платить цену.
Кстати, подпиши Янык ассоциацию и никаких особых возмущений его унитазами, засильем рашагентуры, слабой украинизация и т.д. - не наблюдалось.
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