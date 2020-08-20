Тобто, не став боротись з вірусом, а вирішив боротись з економікою?
Ну а шо, вірус мочить людей не гірше за ОМОН. Тисяча туди-сюди - дрібнічки.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:13
Re: Політична ситуація в Білорусі
Тобто, не став боротись з вірусом, а вирішив боротись з економікою?
Ну а шо, вірус мочить людей не гірше за ОМОН. Тисяча туди-сюди - дрібнічки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:27
Вчера спросил у сторонника Луки - причины?
Ответ - мне достаточно того, что проблема наркоты не такая, как у нас. А так еще - Шенген у многих, работа есть, жилье и т.д.
Так ли это не так, не знаю.
Но это хоть приземлённые аргумент, а не -- пересичный работяга так переживает, что Лука щимит своих конкурентов во власти)), и поэтому готов бороться, идти на риски устойчивости государства и платить цену.
Кстати, подпиши Янык ассоциацию и никаких особых возмущений его унитазами, засильем рашагентуры, слабой украинизация и т.д. - не наблюдалось.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:35
Re: Політична ситуація в Білорусі
На виборах все одно був би Майдан. Ми не білоруси, щоб чекати 30 років на можливість когось послати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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