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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:13

Re: Політична ситуація в Білорусі

  freeze написав:В борьбе с эпидемией, выбирая между коронавирусом и экономикой Бацька выбрал экономику

Тобто, не став боротись з вірусом, а вирішив боротись з економікою? ;)
Ну а шо, вірус мочить людей не гірше за ОМОН. Тисяча туди-сюди - дрібнічки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:27

  Ой+ написав:
  sal написав:
  Ой+ написав:як тепер їх всіх нагнути і заставити по старому працювати?

Все, нежелающие работать по-старому, могут релоцироваться на Украину, и работать по-новому. и начать с восстановления заводов

  freeze написав:А на завод МАЗ или в поле на тракторе ходят за зарплату, причём тут выборы.


Залізної завіси нема і багато з роботяг цілком може перебратись до Польщі, прибалтів на вищі зарплати і кращу соціалку ніж уявно-хвалена в Білорусі.
Казка про бацьку. Чому більшість українців симпатизувала Лукашенку https://tyzhden.ua/Politics/246841

Вчера спросил у сторонника Луки - причины?
Ответ - мне достаточно того, что проблема наркоты не такая, как у нас. А так еще - Шенген у многих, работа есть, жилье и т.д.

Так ли это не так, не знаю.
Но это хоть приземлённые аргумент, а не -- пересичный работяга так переживает, что Лука щимит своих конкурентов во власти)), и поэтому готов бороться, идти на риски устойчивости государства и платить цену.

Кстати, подпиши Янык ассоциацию и никаких особых возмущений его унитазами, засильем рашагентуры, слабой украинизация и т.д. - не наблюдалось.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:35

Re: Політична ситуація в Білорусі

  detroytred написав:Кстати, подпиши Янык ассоциацию и никаких особых возмущений его унитазами, засильем рашагентуры, слабой украинизация и т.д. - не наблюдалось.

На виборах все одно був би Майдан. Ми не білоруси, щоб чекати 30 років на можливість когось послати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:46

Ну що хто зараз думає?
Втримається Лука чи ні?
andrijk777
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