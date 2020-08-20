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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:13

Re: Політична ситуація в Білорусі

  freeze написав:В борьбе с эпидемией, выбирая между коронавирусом и экономикой Бацька выбрал экономику

Тобто, не став боротись з вірусом, а вирішив боротись з економікою? ;)
Ну а шо, вірус мочить людей не гірше за ОМОН. Тисяча туди-сюди - дрібнічки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:27

  Ой+ написав:
  sal написав:
  Ой+ написав:як тепер їх всіх нагнути і заставити по старому працювати?

Все, нежелающие работать по-старому, могут релоцироваться на Украину, и работать по-новому. и начать с восстановления заводов

  freeze написав:А на завод МАЗ или в поле на тракторе ходят за зарплату, причём тут выборы.


Залізної завіси нема і багато з роботяг цілком може перебратись до Польщі, прибалтів на вищі зарплати і кращу соціалку ніж уявно-хвалена в Білорусі.
Казка про бацьку. Чому більшість українців симпатизувала Лукашенку https://tyzhden.ua/Politics/246841

Вчера спросил у сторонника Луки - причины?
Ответ - мне достаточно того, что проблема наркоты не такая, как у нас. А так еще - Шенген у многих, работа есть, жилье и т.д.

Так ли это не так, не знаю.
Но это хоть приземлённые аргумент, а не -- пересичный работяга так переживает, что Лука щимит своих конкурентов во власти)), и поэтому готов бороться, идти на риски устойчивости государства и платить цену.

Кстати, подпиши Янык ассоциацию и никаких особых возмущений его унитазами, засильем рашагентуры, слабой украинизация и т.д. - не наблюдалось.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:35

Re: Політична ситуація в Білорусі

  detroytred написав:Кстати, подпиши Янык ассоциацию и никаких особых возмущений его унитазами, засильем рашагентуры, слабой украинизация и т.д. - не наблюдалось.

На виборах все одно був би Майдан. Ми не білоруси, щоб чекати 30 років на можливість когось послати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:46

Ну що хто зараз думає?
Втримається Лука чи ні?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:31

  andrijk777 написав:Ну що хто зараз думає?
Втримається Лука чи ні?

пока не вижу ни одного шанса у его оппонентов. Должно произойти что-то ну совсем такое, чтобы ... Сейчас в глазах внешних наблюдателей уже не народ против тирана, а поддерживаемый половиной если не больше народа, диктатор против меньшинства, финансируемого и управляемого из-за границы. По сути Лукашенко отбил атаку и перешел в нападение. А вот оппозиция удар не держит и разбегается (это касается не только силового или митингового противостояния, а и идеологической платформы).
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:01

  lapay написав:
  detroytred написав:Кстати, подпиши Янык ассоциацию и никаких особых возмущений его унитазами, засильем рашагентуры, слабой украинизация и т.д. - не наблюдалось.

На виборах все одно був би Майдан. Ми не білоруси, щоб чекати 30 років на можливість когось послати.

Та отож.
Слова атошника --- как послати на Майданi, так народ-миллионы вышли, а как мобилизация так (условно) г. Хмельницкий вымер на три года.

Реально чел возмущается, что как "протестовать", так море молодежи, активных, а как разгребать последствия (платить), так фиг.
И этих "мы" малувато.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:11

Re: Політична ситуація в Білорусі

  detroytred написав:Реально чел возмущается, что как "протестовать", так море молодежи, активных, а как разгребать последствия (платить), так фиг.

Ми не чеченці, яким тільки дай постріляти. Ставати військовим - це кардинально змінити життя, а на попередню роботу вже не повернешся, та й повернешся зовсім іншою людиною. Якби не Путлер, то і війни би не було, так що не треба зпихувати вину з тих, хто під санкціями.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:27

2020-08-21

2020-08-21

1) Запугивал войной: СМИ обнародовали речь министра обороны Беларуси на закрытом заседании силовиков
"Пока армия не перейдет на сторону протестующих, государство развалить невозможно. Вся надежда на нас с вами. Мы не деморализованы", - заявил он

А вот будет ли сама армия стрелять в протестующих

2) Лукашенко заявил, что разберется с протестующими "в ближайшие дни"
Сегодня утром Лукашенко провел встречу с руководством силовых структур и правоохранительного блока Беларуси

3) Сюр. Лукашенко грозит бастующим шахтерам "заменить" их солигорцами или украинцами
"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2000 человек хотят работать на Беларуськалии. Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных", - сказал он
...
Откуда у Лукашенко данные о желающих работать на беларуских шахтах украинцах, госСМИ Беларуси не уточняют

Лука поехал кукухой

4) "Они умеют делать нормальное ТВ". Лукашенко о замене беларуских журналистов на российских
Российские действительно умеют лучше обслуживать режим
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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