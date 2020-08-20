Тобто, не став боротись з вірусом, а вирішив боротись з економікою?
Ну а шо, вірус мочить людей не гірше за ОМОН. Тисяча туди-сюди - дрібнічки.
|
|
|
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:13
Re: Політична ситуація в Білорусі
Тобто, не став боротись з вірусом, а вирішив боротись з економікою?
Ну а шо, вірус мочить людей не гірше за ОМОН. Тисяча туди-сюди - дрібнічки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:27
Вчера спросил у сторонника Луки - причины?
Ответ - мне достаточно того, что проблема наркоты не такая, как у нас. А так еще - Шенген у многих, работа есть, жилье и т.д.
Так ли это не так, не знаю.
Но это хоть приземлённые аргумент, а не -- пересичный работяга так переживает, что Лука щимит своих конкурентов во власти)), и поэтому готов бороться, идти на риски устойчивости государства и платить цену.
Кстати, подпиши Янык ассоциацию и никаких особых возмущений его унитазами, засильем рашагентуры, слабой украинизация и т.д. - не наблюдалось.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:35
Re: Політична ситуація в Білорусі
На виборах все одно був би Майдан. Ми не білоруси, щоб чекати 30 років на можливість когось послати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:31
пока не вижу ни одного шанса у его оппонентов. Должно произойти что-то ну совсем такое, чтобы ... Сейчас в глазах внешних наблюдателей уже не народ против тирана, а поддерживаемый половиной если не больше народа, диктатор против меньшинства, финансируемого и управляемого из-за границы. По сути Лукашенко отбил атаку и перешел в нападение. А вот оппозиция удар не держит и разбегается (это касается не только силового или митингового противостояния, а и идеологической платформы).
Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:01
Та отож.
Слова атошника --- как послати на Майданi, так народ-миллионы вышли, а как мобилизация так (условно) г. Хмельницкий вымер на три года.
Реально чел возмущается, что как "протестовать", так море молодежи, активных, а как разгребать последствия (платить), так фиг.
И этих "мы" малувато.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:11
Re: Політична ситуація в Білорусі
Ми не чеченці, яким тільки дай постріляти. Ставати військовим - це кардинально змінити життя, а на попередню роботу вже не повернешся, та й повернешся зовсім іншою людиною. Якби не Путлер, то і війни би не було, так що не треба зпихувати вину з тих, хто під санкціями.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:27
2020-08-21
2020-08-21
1)
А вот будет ли сама армия стрелять в протестующих
2)
3)
Лука поехал кукухой
4)
Российские действительно умеют лучше обслуживать режим
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:00
Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:40
artsofpics
Какой интересный нарисовался
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
|