Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:27

Ой+ написав: sal написав: Ой+ написав: як тепер їх всіх нагнути і заставити по старому працювати? як тепер їх всіх нагнути і заставити по старому працювати?

Все, нежелающие работать по-старому, могут релоцироваться на Украину, и работать по-новому. и начать с восстановления заводов Все, нежелающие работать по-старому, могут релоцироваться на Украину, и работать по-новому. и начать с восстановления заводов

freeze написав: А на завод МАЗ или в поле на тракторе ходят за зарплату, причём тут выборы. А на завод МАЗ или в поле на тракторе ходят за зарплату, причём тут выборы.



Залізної завіси нема і багато з роботяг цілком може перебратись до Польщі, прибалтів на вищі зарплати і кращу соціалку ніж уявно-хвалена в Білорусі.

https://tyzhden.ua/Politics/246841 Казка про бацьку. Чому більшість українців симпатизувала Лукашенку Залізної завіси нема і багато з роботяг цілком може перебратись до Польщі, прибалтів на вищі зарплати і кращу соціалку ніж уявно-хвалена в Білорусі.

Вчера спросил у сторонника Луки - причины?Ответ - мне достаточно того, что проблема наркоты не такая, как у нас. А так еще - Шенген у многих, работа есть, жилье и т.д.Так ли это не так, не знаю.Но это хоть приземлённые аргумент, а не -- пересичный работяга так переживает, что Лука щимит своих конкурентов во власти)), и поэтому готов бороться, идти на риски устойчивости государства и платить цену.Кстати, подпиши Янык ассоциацию и никаких особых возмущений его унитазами, засильем рашагентуры, слабой украинизация и т.д. - не наблюдалось.