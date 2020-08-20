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Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:08
Re: Політична ситуація в Білорусі
А меня интересует больше вопрос, а с чего это вдруг так много стало Украины во всех речах батьки? Никому больше так не кажется?
Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:11
Re: Політична ситуація в Білорусі
Негативный пример, НЛП, смотрите доскидываете меня будет как в Украине.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:17
А разве можно было пуйла и Ко с их интересами не учитывать?
Или не понимать, что армию для противостояния с гораздо более сильным и подготовленным противником необходимо будет кем-то увеличивать.
Угроза-то не от молдован светила.
Точно также рассуждали дыровцы, что таких негативных последствий не будет.
Речь не о вине, а об ответственности за свои поступки.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:18
Ну и потому что есть реальные интересанты повторения в Беларуси украинского варианта. И внутри - оппозиция, желающая стать властью за рамками выборов. И извне - международный капитал (с учетом количества прибыльных государственных предприятий, через одни набсоветы и правления можно по сотне миллионов баксов в год выводить) и РФ (которая при случае, выкрутив наизнанку союзный договор и ОДКБ может пойти по сценарию аннексии)
Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:50
Re: Політична ситуація в Білорусі
Наші генерали вже в серпні чотирнадцятого, на всі доповоді про російський десант, на нашій території, казали, що все це провокація, і регулярна армія РФ ніколи не зайде за поребрик.
Ну так всі програли. В нас була девальвація, біженці і криза. В РФ девальвація, криза, санкції. В Лугандоні разруха, депопуляція, рублеві зарплати на рівні наших гривневих.
Не було б путінської агресії, всі б пройшли економічно кризу 2015 набагато легше, а про смерті і біженців і подавно б не було. Так що винуветець відомий, і якщо він зробить щось подібне в РБ (малоймовірно), то тут теж буде винен саме він.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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