Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:20

lapay написав: detroytred написав: А с Вашей цепочкой можно вернуться ближе к началу и получить: не было б Майдану всі пройшли економ. кризу набагато легше, не було б путагресії і т.д.

Даже побиття студентів не було б. А с Вашей цепочкой можно вернуться ближе к началу и получить: не было б Майдану всі пройшли економ. кризу набагато легше, не було б путагресії і т.д.Даже побиття студентів не було б.

Зате було б 10++++ років керування Хама. Що гірше? Велике питання. Якщо тягнути ланцюг ще далі, то треба було Ющенко залишати.

Дурня ці всі ланцюжки, бо майбутнє ніхто не може передбачити. Убрали Яника, і правильно зробили. Хто так не вважає, голосує за Бойко-Рабиновича-Медведчука. В кожного своя правда. Зате було б 10++++ років керування Хама. Що гірше? Велике питання. Якщо тягнути ланцюг ще далі, то треба було Ющенко залишати.Дурня ці всі ланцюжки, бо майбутнє ніхто не може передбачити. Убрали Яника, і правильно зробили. Хто так не вважає, голосує за Бойко-Рабиновича-Медведчука. В кожного своя правда.

Так о том и речь, что велике питання.Но и тут же даже Вы сами, после такого заявления, утверждаете, что правильно зробили.Ну а уж кто так не считает, голосует за БойкаРабиновичаМедведчука - это, мягко говоря, неправда.Ещё раз: до неподписи ассоциации Янеком хамом не очень-то возмущались. Хамом который много чего сделал в сторону Европы. А Донбасс на Евро-2012 пестрел украинскими флагами.Правда-то, разумеется, своя, но речь была о цене и о том, кто платит.И начал я с примера того, что платит тот, кто не согласен с Вашей правдой, а условный Хмельницкий опустел, зато сейчас опять заполнился.