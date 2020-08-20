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Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:08
Re: Політична ситуація в Білорусі
А меня интересует больше вопрос, а с чего это вдруг так много стало Украины во всех речах батьки? Никому больше так не кажется?
Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:11
Re: Політична ситуація в Білорусі
Негативный пример, НЛП, смотрите доскидываете меня будет как в Украине.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:17
А разве можно было пуйла и Ко с их интересами не учитывать?
Или не понимать, что армию для противостояния с гораздо более сильным и подготовленным противником необходимо будет кем-то увеличивать.
Угроза-то не от молдован светила.
Точно также рассуждали дыровцы, что таких негативных последствий не будет.
Речь не о вине, а об ответственности за свои поступки.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:18
Ну и потому что есть реальные интересанты повторения в Беларуси украинского варианта. И внутри - оппозиция, желающая стать властью за рамками выборов. И извне - международный капитал (с учетом количества прибыльных государственных предприятий, через одни набсоветы и правления можно по сотне миллионов баксов в год выводить) и РФ (которая при случае, выкрутив наизнанку союзный договор и ОДКБ может пойти по сценарию аннексии)
Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:50
Re: Політична ситуація в Білорусі
Наші генерали вже в серпні чотирнадцятого, на всі доповоді про російський десант, на нашій території, казали, що все це провокація, і регулярна армія РФ ніколи не зайде за поребрик.
Ну так всі програли. В нас була девальвація, біженці і криза. В РФ девальвація, криза, санкції. В Лугандоні разруха, депопуляція, рублеві зарплати на рівні наших гривневих.
Не було б путінської агресії, всі б пройшли економічно кризу 2015 набагато легше, а про смерті і біженців і подавно б не було. Так що винуветець відомий, і якщо він зробить щось подібне в РБ (малоймовірно), то тут теж буде винен саме він.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:43
lapay
Да, но пуйло-то был.
А с Вашей цепочкой можно вернуться ближе к началу и получить: не было б Майдану всі пройшли економ. кризу набагато легше, не було б путагресії і т.д.
Даже побиття студентів не було б.
А уж потянул бы реально Янык в тайожный союз или кормил бы обицянками пуйла и пр. - об этом можно утверждать лишь по факту.
Иначе: дыровцы-то тоже не стали ждать, как их загнобят злые бандеровцы)), а пошли на упреждение.
Но речь была о другом.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:52
Re: Політична ситуація в Білорусі
Зате було б 10++++ років керування Хама. Що гірше? Велике питання. Якщо тягнути ланцюг ще далі, то треба було Ющенко залишати.
Дурня ці всі ланцюжки, бо майбутнє ніхто не може передбачити. Убрали Яника, і правильно зробили. Хто так не вважає, голосує за Бойко-Рабиновича-Медведчука. В кожного своя правда.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:20
Так о том и речь, что велике питання.
Но и тут же даже Вы сами, после такого заявления, утверждаете, что правильно зробили.
Ну а уж кто так не считает, голосует за БойкаРабиновичаМедведчука - это, мягко говоря, неправда.
Ещё раз: до неподписи ассоциации Янеком хамом не очень-то возмущались. Хамом который много чего сделал в сторону Европы. А Донбасс на Евро-2012 пестрел украинскими флагами.
Правда-то, разумеется, своя, но речь была о цене и о том, кто платит.
И начал я с примера того, что платит тот, кто не согласен с Вашей правдой, а условный Хмельницкий опустел, зато сейчас опять заполнился.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:41
Re: Політична ситуація в Білорусі
Правда в кожного своя
Є правда військового,який прослужив 25 років і боявся криво глянути що в сторону НАТО що в сторону Росії,бо може бути війна,а воювати він не збирався.
Ролтирати штани 25 років протирав,військову пенсію отримав-а воювати не хотів.
Є правда підприємця.який оплачував ці протирання штанів і бачив куди нас тягне росія...
От і виходить - ніби не розберешся хто більш правий..але
Перше - якби не Ющенко+Майдан1+Майдан2+Турчинов/Порошенко...ми б були сьогодні більш близькі до росії
Друге - падіння цін на нафту.призвело до того ,що 44% мешканців росії сьогодні живуть за нашу мінімалку ( і це при гіршому кліматі і вищих цінах)
Питання на засипку
А якби жили в цей момент ми?
Чи бувший військовий переконанийщо пуйло ще більше б забрав з воронежа-сибіру, щоб нагодувати нас?
От і виходить
Якби чкурнули від росії разом з Польщею чи Прибалтами в 1990 - були б сьогодні в ЄС
А так бавились в двовекторність...тепер сперичаємось
ми краще чи гірше живемо від росіян чи білорусів
І не сперичаємось по питанню краще чи гірше ми живем в порівнянні з прибалтами/поляками.
Як на мене - хто правий-відповідь очевидна.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:48
Re: Політична ситуація в Білорусі
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