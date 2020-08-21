Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:12

detroytred

Якщо я брехунець - то ти дурник...

Для дурника який отримував і не віддавав..

Перше - чим ближчі ми були б до росії - тим сильніше на нас впливав би економічний колапс.який накрив педерацію в звязку з падінням цін на енергоресурси

Друге - в Українських лідерів які просували ідеї більшої інтеграції з ЄС , тобто представників Майдану1+Майдан2 - це було очевидним

Третє - тілки тому що ми зараз ближче до ЄС ніж до педерації - різні там дурники можуть отримувати пенсію в 5000-10000 грн ,якби були ближчі до педерації - їх пенсія була б 2000-3000 грн-ордловці це вже отримали.



Тепер розумієш чого таких дурників як ти ніхто не слухає

Ви ж здурі ,дай вам дві металічних кульки - одну поламаєте. другу згубите...але обвинувачувати все одно будете не себе.а тих хто вам кульки дав.



ПС

Я сколотив мульйони тебе годуючи...і при цьому не був можновладцем

Ти в протертих штанях -мене звинувачуєш?

так може треба було за своїми штанами самому дивитись .а не викликати солдатика,щоб він тобі дупу підтер і за тебе чоловічий обовязок справив...бо ти ж сам не можеш,чекаєш чіткої вказівки від генерала.

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