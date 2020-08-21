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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:05
Это точно - есть правда брехунца, который прибрехивает всякую чушь:
1. о криво глянути. Когда всл не должен смотреть, а поступил приказ защищать от нападения - выполняй, защищай. А от НАТО или рашки -- разницы нет, кто напал.
2. О протирании штанов - как обычно с потолка, точнее из-за прилавка демонстрация брехунца своих экстрасенсных способностей.
3. О пенсии. Пенсия - за выслугу рокив. И не более, но и не менее.
За воювати - платится по отдельному тарифу.
Дело на хотении или не хотении воювати, а в законах, определяющих порядок прохождения вслужбы. Хотелки - это за своим прилавком.
4. Пидприемець тогда будет считаться плательщиком всл-му, когда заведет свою частную армию.
А пока без брехни реальность иная - платит он государству.
Но с него и чиновников этот брехунца спросить что-то очкует, куда его деньги уходят...
И кто сейчас получает пенсию, дендовольствие и среднюю з-п по месту работы перед мобилизацией, не будучи в АТО.
И какое выходное пособие с пр. у комбрига без одного боевого вылета, но создавшему систему взяток и т.д., успешно передавшему потом сменщика.
Брехунцу проще всякую чушь нести...
Кто "мы"?!)))
Бавились можновладци, манипулируя массами, когда хтось сколачивал себе мульены)))
Это то, что каждый занимается своим делом - можновладци керують, пересичні строять дома, торгують, учат и т.д.
Каждый сам кузнец своего "счастья"-результата, а вот за "мы", за общее счастье, за государство, за общество -- спрос с можновладцив.
Пока что они определяют эти процессы.
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detroytred
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:12
detroytred
Якщо я брехунець - то ти дурник...
Для дурника який отримував і не віддавав..
Перше - чим ближчі ми були б до росії - тим сильніше на нас впливав би економічний колапс.який накрив педерацію в звязку з падінням цін на енергоресурси
Друге - в Українських лідерів які просували ідеї більшої інтеграції з ЄС , тобто представників Майдану1+Майдан2 - це було очевидним
Третє - тілки тому що ми зараз ближче до ЄС ніж до педерації - різні там дурники можуть отримувати пенсію в 5000-10000 грн ,якби були ближчі до педерації - їх пенсія була б 2000-3000 грн-ордловці це вже отримали.
Тепер розумієш чого таких дурників як ти ніхто не слухає
Ви ж здурі ,дай вам дві металічних кульки - одну поламаєте. другу згубите...але обвинувачувати все одно будете не себе.а тих хто вам кульки дав.
ПС
Я сколотив мульйони тебе годуючи...і при цьому не був можновладцем
Ти в протертих штанях -мене звинувачуєш?
так може треба було за своїми штанами самому дивитись .а не викликати солдатика,щоб він тобі дупу підтер і за тебе чоловічий обовязок справив...бо ти ж сам не можеш,чекаєш чіткої вказівки від генерала.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:18
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zРадио
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:21
budivelnik написав:detroytred
Якщо я брехунець - то ти дурник...
Для дурника який отримував і не віддавав..
Перше - чим ближчі ми були б до росії - тим сильніше на нас впливав би економічний колапс.який накрив педерацію в звязку з падінням цін на енергоресурси
Друге - в Українських лідерів які просували ідеї більшої інтеграції з ЄС , тобто представників Майдану1+Майдан2 - це було очевидним
Третє - тілки тому що ми зараз ближче до ЄС ніж до педерації - різні там дурники можуть отримувати пенсію в 5000-10000 грн ,якби були ближчі до педерації - їх пенсія була б 2000-3000 грн-ордловці це вже отримали.
Тепер розумієш чого таких дурників як ти ніхто не слухає
Ви ж здурі ,дай вам дві металічних кульки - одну поламаєте. другу згубите...але обвинувачувати все одно будете не себе.а тих хто вам кульки дав.
Так ты не только брехунець, ты и читать не умеешь.
Или как всегда тупо подменяешь предмет разговора (предмет, о котором шла речь с моей стороны).
По буквам: не о том, что лучше и чья правда, а о цене.
Ну если для тебя столько потерянных жизней, территорий, разрушений соизмеримы с пусть хоть в плюс-минус 3-5 тыс. грн. (то, что произошло, но ведь вполне допустим вариант и без Майдана, но и без прям порабощения рашкой) -- то это твоя правда.
Торгашика...
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detroytred
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:24
Перше
Якщо щось ввижається - хрестись,може допоможе
Друге - для мене менше десяти і більше п'яти в гривнях - також мульйонер
....
Можеш це заперечити чимось крім власних вражень?
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budivelnik
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:27
Будивельник
Чем ты там занимался и что подтирал, какой там у тебя чоловичий обов язок - это твои проблемы))
Я трішки на другом уровне и с другим родом занятий имел дело.
И не тупи. Начал-то ты с обязанностей всл (по ним я тебя и просветил)., а перескочил на мужской. То есть ко всем мужчинам.
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detroytred
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:27
detroytred написав:
Ну если для тебя столько потерянных жизней, территорий, разрушений соизмеримы с пусть хоть в плюс-минус 3-5 тыс. грн.
Я ж казав -дурник
А звідки тобі приснилось ,що педераційники ,взявши нас в тісні обійми
а - не відправлять твоїх дітей в Сірію(так як вони це роблять з кримчанами чи ОРДЛОвцями)
б - не заберуть на новий міст для ротенбергів чи сили сибіру 2 - гроші з нашої системи охорони здовровя?
Так що я тому й казав
Виконувати чужі накази - ти готовий)без привязки до того розумні це накази чи шкідливі)
Протирати штани- ти навчився
Думати - ніколи не вмів і вже не навчишся
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budivelnik
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:29
detroytred написав:
Я трішки на другом уровне
Нє ,ну голубизна в арміях,в яких не треба прикривати комусь спину-дуже розповсюджена
А так відкрито цим хвастатись...
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budivelnik
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:30
del
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 21 сер, 2020 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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zРадио
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:33
zРадио написав: budivelnik написав:
Перше
Якщо щось ввижається - хрестись,може допоможе
Друге - для мене менше десяти і більше п'яти в гривнях - також мульйонер
....
Можеш це заперечити чимось крім власних вражень?
Стилистическая ошибка - тут даже толковый словарь вряд ли поможет. Просто нужно быть начитанным человеком.
PS: глагол - это "сколотил", не "мульйонер"
Вякнути,а-ля скабєєва - можна будь-яку дурницю
Ти давай підтвердження того ,що дієслово сколотив
стосується виключно доларів і цифри більше десяти мільйонів...
А то прийдеться тобі шнобєлєвську по філології,
або скабєєвську по пропаганді - отримувати.
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budivelnik
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