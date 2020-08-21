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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:35
budivelnik написав: detroytred написав:
Ну если для тебя столько потерянных жизней, территорий, разрушений соизмеримы с пусть хоть в плюс-минус 3-5 тыс. грн.
Я ж казав -дурник
А звідки тобі приснилось ,що педераційники ,взявши нас в тісні обійми
а - не відправлять твоїх дітей в Сірію(так як вони це роблять з кримчанами чи ОРДЛОвцями)
б - не заберуть на новий міст для ротенбергів чи сили сибіру 2 - гроші з нашої системи охорони здовровя?
Так що я тому й казав
Виконувати чужі накази - ти готовий)без привязки до того розумні це накази чи шкідливі)
Протирати штани- ти навчився
Думати - ніколи не вмів і вже не навчишся
Ты читать научись-то.
Какие тесные обиймы. Какая Сирия?
Не фантазируйте чушь.
Рашке за счастье хотя бы формально было, просто формально затащить в тайожный союз.
А по реалу -- Янык бы обещал до второго пришествия. Ему и нашим олигархам даже просто обіймы не нужны.
А ты, как всегда, утрируешь для аргументации. Тесные))
Да, и главное -- какие нафиг объятия кого-то пуйлу позволит Запад?! Его щимят и будут щемить, как зайца.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 21 сер, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:40
budivelnik написав: detroytred написав:
Я трішки на другом уровне
Нє ,ну голубизна в арміях,в яких не треба прикривати комусь спину-дуже розповсюджена
А так відкрито цим хвастатись...
Дна у тебя точно нет))
Начал с подтирания дупы, теперь до голубизну дошёл.
Какую чушь сгенеришь ещё?
Генератор глупости у тебя отменный.
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detroytred
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:47
detroytred написав:
Рашке за счастье хотя бы формально было, просто формально затащить в тайожный союз.
Аналіз - це не твоє..
Перше
Ти вважаєш ,що якщо прапор над адміністрацією Жовто-Блакитний - значить все робиться на благо України...
Я даю запитання
а - де зараз Міністр Оборони до 2013 року?
б - де зараз Міністр охорони здоровя до 2013 року
в - де зараз Премєр-міністр до 2013 року
в - де зараз Президент України до 2013 року
г - де зараз Голова НБУ до 2013 року
В росії..
То чи треба було росії вішати свій триколор над АП Президента України?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:54
budivelnik написав: detroytred написав:
Рашке за счастье хотя бы формально было, просто формально затащить в тайожный союз.
Аналіз - це не твоє..
Перше
Ти вважаєш ,що якщо прапор над адміністрацією Жовто-Блакитний - значить все робиться на благо України...
Я даю запитання
а - де зараз Міністр Оборони до 2013 року?
б - де зараз Міністр охорони здоровя до 2013 року
в - де зараз Премєр-міністр до 2013 року
в - де зараз Президент України до 2013 року
г - де зараз Голова НБУ до 2013 року
В росії..
То чи треба було росії вішати свій триколор над АП Президента України?
Ты опять утрировал.
На основании того, что прижатые в угол обычные хапуги-можновладци-чинуши сбежали в рашку, сделал вывод - о полном их подчинении рашке.
А НГШ ЗСУ Замана, реально в отличие от МО управляющий войсками и отказавшийся вводить войска в Киев, где?
Вот такое подчинение рашке, что своего НГШ не могли даже назначить...
И таких позиций море...
С логикой у тебя проблемы.
Ты упрощаешь и утрируешь, как тебе захочется-выгодно.
Дала б Европа Янеку денег, то подписал бы он ассоциацию.
Контроль рашкой ... и Янек реально подготовивший ассоциацию с ЕС практически до только подписи.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 21 сер, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:56
freeze написав:
IDAN написав:А меня интересует больше вопрос, а с чего это вдруг так много стало Украины во всех речах батьки? Никому больше так не кажется?
Негативный пример, НЛП, смотрите доскидываете меня будет как в Украине.
Показательный, белорусы ж не тупые, такого дерьма, как наворотили здесь точно никому не нужно, а главное результат то минусовой.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:58
detroytred написав:
А НГШ ЗСУ Замана, реально в отличие от МО управляющий войсками и отказавшийся вводить войска в Киев, где?
Ти або труси вдягни,або хрестик зніми
В одній половині повідомлень - в тебе винуваті можновладці,бо вони могли зробити..
В другій -вони нічого не вирішували - бо хапуги..
ПС
Я також як і Замана залишився в Україні,а тому можу стверджувати
При тій економічній політиці скуповування України російським олігархатом який запровадив бандюкович з клікою - в України Українського залишився б тільки прапор...та й то не надовго.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:04
budivelnik написав: detroytred написав:
А НГШ ЗСУ Замана, реально в отличие от МО управляющий войсками и отказавшийся вводить войска в Киев, где?
Ти або труси вдягни,або хрестик зніми
В одній половині повідомлень - в тебе винуваті можновладці,бо вони могли зробити..
В другій -вони нічого не вирішували - бо хапуги..
ПС
Я також як і Замана залишився в Україні,а тому можу стверджувати
При тій економічній політиці скуповування України російським олігархатом який запровадив бандюкович з клікою - в України Українського залишився б тільки прапор...та й то не надовго.
Сорри, эти выдумки (виноваты, не выришувалы, потому что хапуги, рашолигархи скупят усьо) я не буду опровергать. Это очередные круги опровержений твоих вымыслов.
Имеешь своё)) мнение, имей, только чушь в адрес оппонента не генерь.
Особенно прикольно в качестве обоснования - я також, как и Замана залишився...))
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:06
detroytred
А сказати то що хотів?
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budivelnik
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:07
Ладно, и я потрю
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 21 сер, 2020 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:09
budivelnik написав:detroytred
А сказати то що хотів?
Разжевую для непонимающего - до свидания.
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