|
|
|
Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:18
detroytred, budivelnik, я сильно вибачаюсь але ця тема про Білорусь. Йдіть дискуйте сюди: Політичні дискусії
Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:26
Правда.
Видно що риторика Луки змінилась.
Раніше він бачив більшу загрозу в РФ: Белгазпромбанк "націоналізував", вагнерівців арештував, він реально боявся Бабарико і Цепкало - проросійських кандидатів.
Але ситуація змінилась і Лука в звичному йому стилі обернувся на 180 градусів - тепер загрозою є Захід(і Україна в тому числі). А Росія "друг". Щоденні розмови з Путіним не пройшли даром.
Думаю на відносній незалежності Луки можна поставити хрест. Тепер він в дуже великій мірі залежний від Пу.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:27
andrijk777
1 Політика сьогоднішня в Білорусії -це наслідок тих пропозицій, які пропихає дейтройт в своїх поясненнях по Майдану...
Він вважає - що треба було почекати
Білоруси почекали - і що отримали? кращу ситуацію ніж у нас
2 Скоро вибори у Львові
Садовий висуває себе на четвертий термін - цікаво ,хто з львівян крім мене бачит пряму аналогію яка чекає на Львів?
3 МВД Беларуси утверждают, что исчезнувшие после протестов люди "внезапно уехали за границу"
Цікаво
А слабо МВД Білорусі звязатись з погранслужбою Білорусі і порівняти списки перетнувших кордони ,щоб офіційно вилучити тих хто перетнув від тих хто пропав
При цьому
Прикордонники Білорусі можуть намалювати все що потрібно бацьке...але навряд чи ризикнуть .адже прикордонники Польщі , України чи Прибалтики можуть не підтвердити пересікання кордону...
А коли виявиться що всі хто зник -пересікли кордон педерації- все стане ясно
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:31
Ну ще рано висновки робити - побачимо.
Як мінімум добре що українці побачили справжнього Лукашенка, набагато жорстокішого ніж Яник. Тепер подивимося що у них буде з економікою.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:32
Re: Політична ситуація в Білорусі
Так что госпереворот инициировала Россия?
Или Лукашенко уже агент Кремля?
Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:37
Будивельник
На данный момент:
у сябров нет аннексии, войны и всего сопутствующего, и даже тесных объятий пока нет.
Кроме того, если даже рашка сможет усилить контроль маленькой безолигархичной слишком постсовковой Беларуси, из этого никак не следует, что ей по плечу было бы это сделать с Украиной.
Ещё раз напомню: я не "пропихиваю" никакие пропозиции. Не фантазируйте.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:38
Ті хто жив за совка, глибоко в мозок отримали цвях...по якому все що робиться не так як казала партія-інспіроване кимось...
Нема ковбаси - винуваті піндоси
Падає зарплата і ціни на нафту - винуваті саудити
Вийшли протестувальники в Хабарівську чи Мінську - винуваті майдануті....
І тільки ті хто вийшов, знають що їх ніхто не організовував і не платив...і вони вийшли внаслідок того що навчились витягувати з своєї голови ще за совка забиті цвяхи...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:40
Re: Політична ситуація в Білорусі
Така дрібничка.як залежність Бюджету Білорусі від поставок нафти/газу по льготним тарифам+ нафто/газо транспортна мережа у власності пендосії - це зовсім не обійми...це ніжні дотики...після яких ,жоден хто прийде до влади не зможе змінити економічний напрям розвитку Білорусі в напрямку від росії....
росія буде тиснути поки або сама не здохне.або не удушить Білорусь.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:45
Эмоции.
А реалии - пу не может даже Луку нагнуть в союзное государство, где он царем будет. Даже Луку, которому и отступить-то некуда.
За окошком 21 век. Украину не удушил разрыв с рашкой плюс даже война.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:50
Я думаю що ви були хорошим виконавцем...але це говорить про те ,що ви були нікчемним аналітиком...
Перше - навіщо пуйлу душити луку-якщо той віддав росії все що цікавило останню
Друге - навщо пуйлу вішати триколор в Мінську, якщо і без прапора лука виконує практично все що економічно хотіла отримати росія
Третє - навіщо пуйлу думати як нагодувати ще додаткових 6+ млн ротів.якщо вони і так працюють на користь росії.
Нам повезло що США закінчило експерименти з сланцем і отримало додатковий ресурс, який можна збути тільки в Європі.
А чим цікава для США -Білорусь?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
|