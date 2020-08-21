budivelnik написав:Ті хто жив за совка, глибоко в мозок отримали цвях...по якому все що робиться не так як казала партія-інспіроване кимось...
Нема ковбаси - винуваті піндоси
Падає зарплата і ціни на нафту - винуваті саудити
Вийшли протестувальники в Хабарівську чи Мінську - винуваті майдануті....
І тільки ті хто вийшов, знають що їх ніхто не організовував і не платив...і вони вийшли внаслідок того що навчились витягувати з своєї голови ще за совка забиті цвяхи...
Вы пробовали хоть раз организовать застолье человек на 20 где каждый платит за себя и едит своим ходом?