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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Суб 22 сер, 2020 00:11
budivelnik написав: Lion+ написав:
Так что госпереворот инициировала Россия?
Или Лукашенко уже агент Кремля?
Ті хто жив за совка, глибоко в мозок отримали цвях...по якому все що робиться не так як казала партія-інспіроване кимось...
Нема ковбаси - винуваті піндоси
Падає зарплата і ціни на нафту - винуваті саудити
Вийшли протестувальники в Хабарівську чи Мінську - винуваті майдануті....
І тільки ті хто вийшов, знають що їх ніхто не організовував і не платив...і вони вийшли внаслідок того що навчились витягувати з своєї голови ще за совка забиті цвяхи...
Вы пробовали хоть раз организовать застолье человек на 20 где каждый платит за себя и едит своим ходом?
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Lion+
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Додано: Суб 22 сер, 2020 00:25
Будильник
На роль вяликого аналитика я никогда не претендовал и не претендую. У меня нет комплексов.
Экономично получил? - да пускай, соглашусь. И что? От этого сябры настолько теряют, что можно платить тысячами жизней и пр.?!
Не говоря уже о том, что рывок Аля Польши Беларуси чисто прозападной на 100% ещё б нужно было сделать.
Политически пу от них не получил главного - союзного государства. Ведь столько аргументов, что для пу главное только политика вяличия, возрождения СССР и себя. А тут такой негаразд. По ключевой хотелке.
Сябры працюють на користь рашки?
Да, но вопрос о цене изменения. К тому же Лука взаимодействует и с Европой и китайцами.
Дело не в интересе Штатов сябрами, а в неинтересе Штатов и Европы в увеличении силы контроля сябров рашкой.
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detroytred
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Додано: Суб 22 сер, 2020 00:52
detroytred написав:
Будивельник
На данный момент:
у сябров нет аннексии, войны и всего сопутствующего, и даже тесных объятий пока нет.
Зато в них є Лука.
Ось що сьогодні може дати Лука Білорусії?? Нічого. Він може зробити тільки гірше.
Більше того - кінець-кінцем Лука не вічний. Його все-рівно потрібно буде міняти і все-рівно потрібно буде пройти через крах(або зміну) режиму.
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andrijk777
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Додано: Суб 22 сер, 2020 09:54
andrijk777 написав:
Більше того - кінець-кінцем Лука не вічний. Його все-рівно потрібно буде міняти і все-рівно потрібно буде пройти через крах(або зміну) режиму.
Думаете Колю зря с собой везде возит?
Может все таки династия? )
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Додано: Суб 22 сер, 2020 10:09
andrijk777 написав: detroytred написав:
Будивельник
На данный момент:
у сябров нет аннексии, войны и всего сопутствующего, и даже тесных объятий пока нет.
Зато в них є Лука.
Ось що сьогодні може дати Лука Білорусії?? Нічого. Він може зробити тільки гірше.
Більше того - кінець-кінцем Лука не вічний. Його все-рівно потрібно буде міняти і все-рівно потрібно буде пройти через крах(або зміну) режиму.
Лука не дал продать страну на металлолом в 90-х, не дал появиться олигархам - народным кровосисям и старается вести более-менее независимую политику, за что на него все шипят. Уж очень многим хочется приватизировать народное достояние.
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andrein
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