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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 00:11

  budivelnik написав:
  Lion+ написав:Так что госпереворот инициировала Россия?
Или Лукашенко уже агент Кремля?
Ті хто жив за совка, глибоко в мозок отримали цвях...по якому все що робиться не так як казала партія-інспіроване кимось...
Нема ковбаси - винуваті піндоси
Падає зарплата і ціни на нафту - винуваті саудити
Вийшли протестувальники в Хабарівську чи Мінську - винуваті майдануті....

І тільки ті хто вийшов, знають що їх ніхто не організовував і не платив...і вони вийшли внаслідок того що навчились витягувати з своєї голови ще за совка забиті цвяхи...


Вы пробовали хоть раз организовать застолье человек на 20 где каждый платит за себя и едит своим ходом? :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 00:25

Будильник
На роль вяликого аналитика я никогда не претендовал и не претендую. У меня нет комплексов.

Экономично получил? - да пускай, соглашусь. И что? От этого сябры настолько теряют, что можно платить тысячами жизней и пр.?!
Не говоря уже о том, что рывок Аля Польши Беларуси чисто прозападной на 100% ещё б нужно было сделать.

Политически пу от них не получил главного - союзного государства. Ведь столько аргументов, что для пу главное только политика вяличия, возрождения СССР и себя. А тут такой негаразд. По ключевой хотелке.

Сябры працюють на користь рашки?
Да, но вопрос о цене изменения. К тому же Лука взаимодействует и с Европой и китайцами.

Дело не в интересе Штатов сябрами, а в неинтересе Штатов и Европы в увеличении силы контроля сябров рашкой.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 00:52

  detroytred написав:Будивельник
На данный момент:
у сябров нет аннексии, войны и всего сопутствующего, и даже тесных объятий пока нет.

Зато в них є Лука.
Ось що сьогодні може дати Лука Білорусії?? Нічого. Він може зробити тільки гірше.

Більше того - кінець-кінцем Лука не вічний. Його все-рівно потрібно буде міняти і все-рівно потрібно буде пройти через крах(або зміну) режиму.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 09:54

  andrijk777 написав:Більше того - кінець-кінцем Лука не вічний. Його все-рівно потрібно буде міняти і все-рівно потрібно буде пройти через крах(або зміну) режиму.


Думаете Колю зря с собой везде возит?
Может все таки династия? )
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 10:09

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Будивельник
На данный момент:
у сябров нет аннексии, войны и всего сопутствующего, и даже тесных объятий пока нет.

Зато в них є Лука.
Ось що сьогодні може дати Лука Білорусії?? Нічого. Він може зробити тільки гірше.

Більше того - кінець-кінцем Лука не вічний. Його все-рівно потрібно буде міняти і все-рівно потрібно буде пройти через крах(або зміну) режиму.

Лука не дал продать страну на металлолом в 90-х, не дал появиться олигархам - народным кровосисям и старается вести более-менее независимую политику, за что на него все шипят. Уж очень многим хочется приватизировать народное достояние.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:09

  detroytred написав:Будильник


По Фрейду :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:18

  zРадио написав:
  detroytred написав:Будильник


По Фрейду :mrgreen:

Вязкое, спесивое, склонное к морализаторству... Давно в игноре
antey1969
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