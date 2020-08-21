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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Суб 22 сер, 2020 00:11
budivelnik написав: Lion+ написав:
Так что госпереворот инициировала Россия?
Или Лукашенко уже агент Кремля?
Ті хто жив за совка, глибоко в мозок отримали цвях...по якому все що робиться не так як казала партія-інспіроване кимось...
Нема ковбаси - винуваті піндоси
Падає зарплата і ціни на нафту - винуваті саудити
Вийшли протестувальники в Хабарівську чи Мінську - винуваті майдануті....
І тільки ті хто вийшов, знають що їх ніхто не організовував і не платив...і вони вийшли внаслідок того що навчились витягувати з своєї голови ще за совка забиті цвяхи...
Вы пробовали хоть раз организовать застолье человек на 20 где каждый платит за себя и едит своим ходом?
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Lion+
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Додано: Суб 22 сер, 2020 00:25
Будильник
На роль вяликого аналитика я никогда не претендовал и не претендую. У меня нет комплексов.
Экономично получил? - да пускай, соглашусь. И что? От этого сябры настолько теряют, что можно платить тысячами жизней и пр.?!
Не говоря уже о том, что рывок Аля Польши Беларуси чисто прозападной на 100% ещё б нужно было сделать.
Политически пу от них не получил главного - союзного государства. Ведь столько аргументов, что для пу главное только политика вяличия, возрождения СССР и себя. А тут такой негаразд. По ключевой хотелке.
Сябры працюють на користь рашки?
Да, но вопрос о цене изменения. К тому же Лука взаимодействует и с Европой и китайцами.
Дело не в интересе Штатов сябрами, а в неинтересе Штатов и Европы в увеличении силы контроля сябров рашкой.
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detroytred
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Додано: Суб 22 сер, 2020 00:52
detroytred написав:
Будивельник
На данный момент:
у сябров нет аннексии, войны и всего сопутствующего, и даже тесных объятий пока нет.
Зато в них є Лука.
Ось що сьогодні може дати Лука Білорусії?? Нічого. Він може зробити тільки гірше.
Більше того - кінець-кінцем Лука не вічний. Його все-рівно потрібно буде міняти і все-рівно потрібно буде пройти через крах(або зміну) режиму.
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andrijk777
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Додано: Суб 22 сер, 2020 09:54
andrijk777 написав:
Більше того - кінець-кінцем Лука не вічний. Його все-рівно потрібно буде міняти і все-рівно потрібно буде пройти через крах(або зміну) режиму.
Думаете Колю зря с собой везде возит?
Может все таки династия? )
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Додано: Суб 22 сер, 2020 10:09
andrijk777 написав: detroytred написав:
Будивельник
На данный момент:
у сябров нет аннексии, войны и всего сопутствующего, и даже тесных объятий пока нет.
Зато в них є Лука.
Ось що сьогодні може дати Лука Білорусії?? Нічого. Він може зробити тільки гірше.
Більше того - кінець-кінцем Лука не вічний. Його все-рівно потрібно буде міняти і все-рівно потрібно буде пройти через крах(або зміну) режиму.
Лука не дал продать страну на металлолом в 90-х, не дал появиться олигархам - народным кровосисям и старается вести более-менее независимую политику, за что на него все шипят. Уж очень многим хочется приватизировать народное достояние.
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andrein
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Додано: Суб 22 сер, 2020 12:09
detroytred написав:
Будильник
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zРадио
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Додано: Суб 22 сер, 2020 12:18
zРадио написав: detroytred написав:
Будильник
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Вязкое, спесивое, склонное к морализаторству... Давно в игноре
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Додано: Суб 22 сер, 2020 15:47
andrein написав:
Лука не дал продать страну на металлолом в 90-х, не дал появиться олигархам - народным кровосисям и старается вести более-менее независимую политику, за что на него все шипят. Уж очень многим хочется приватизировать народное достояние.
Независимую политику ? смешно
когда дотации от РФ составляют от 10% до 21% ВВП, какая нах независимость ?
Он и есть олигарх, приватизировавший себе всю страну
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 22 сер, 2020 16:29
1 Що таке
Білорусь 2020 року?
Це Україна 2004
2 Що таке
Україна 2004?
Це Польща 1990
3 Де тепер Польща? ,де Україна ? , і де Білорусь?
4 Де завтра буде Україна? і де завтра буде Білорусь?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 22 сер, 2020 16:41
budivelnik написав:
1 Що таке
Білорусь 2020 року?
Це Україна 2004
2 Що таке
Україна 2004?
Це Польща 1990
3 Де тепер Польща? ,де Україна ? , і де Білорусь?
4 Де завтра буде Україна? і де завтра буде Білорусь?
Оце точно. Гасло "Геть від Москви" на наглядних прикладах. Поки Раша була слабка, її можна, і треба було посилати якнайдалі. Кучма задушив сепаратизм в Криму, а Єльцин і не пікнув. Боялись втратити Крим, якщо б послали тоді? Ми його все одно втратили, тільки час згаяли.
Молдова перша отримала безвіз, ввела парламентську республіку, вигнала свого Ахметова/Бахматюка. І вже догнала Україну по рівню зарплат, а Грузія перегнала. Пройде кілька років, і білоруси скажуть: йо-моьо, а українці нас вже догнали, а потім і до скрепних дійде черга.
Бо свобода важливіша за ковбасу. Вільні на неї самі зароблять, без фюрерів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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