А почему тогда в Германии 20-30-ых годов свободные немцы не могли себе заработать на колбасу без фюрера ?
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Додано: Суб 22 сер, 2020 17:00
Додано: Суб 22 сер, 2020 17:22
Бардак в твоей голове (с) Превознося Польшу, ты, очевидно, намекаешь на ее выигрышно-высокие показатели уровня жизни в сравнении с Украиной и Беларусью. Только манипулятивно поменял их местами, потому что реальность такова - Польша, Беларусь, Украина.
И догнать Беларусь мы можем только одним способом - если и там будет спровоцирован раскол общества. Может, поэтому ты, Андрийко и прочие песикоты так активно и топите за белорусский майдан?
Додано: Суб 22 сер, 2020 17:32
2020-08-22
2020-08-22
1)
2)
Поехавший кукухой сказочный д...б
Готовый уничтожить целую страну, только чтобы остаться у власти
3)
Против своего народа он готовит армию.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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