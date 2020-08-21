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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 17:00

  lapay написав:Бо свобода важливіша за ковбасу. Вільні на неї самі зароблять, без фюрерів.

А почему тогда в Германии 20-30-ых годов свободные немцы не могли себе заработать на колбасу без фюрера ? :)
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 17:22

  budivelnik написав:1 Що таке
Білорусь 2020 року?
Це Україна 2004
2 Що таке
Україна 2004?
Це Польща 1990
3 Де тепер Польща? ,де Україна ? , і де Білорусь?
4 Де завтра буде Україна? і де завтра буде Білорусь?


Бардак в твоей голове (с) Превознося Польшу, ты, очевидно, намекаешь на ее выигрышно-высокие показатели уровня жизни в сравнении с Украиной и Беларусью. Только манипулятивно поменял их местами, потому что реальность такова - Польша, Беларусь, Украина.

И догнать Беларусь мы можем только одним способом - если и там будет спровоцирован раскол общества. Может, поэтому ты, Андрийко и прочие песикоты так активно и топите за белорусский майдан? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 17:32

2020-08-22

2020-08-22

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Готовый уничтожить целую страну, только чтобы остаться у власти

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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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