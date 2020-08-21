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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 17:00

  lapay написав:Бо свобода важливіша за ковбасу. Вільні на неї самі зароблять, без фюрерів.

А почему тогда в Германии 20-30-ых годов свободные немцы не могли себе заработать на колбасу без фюрера ? :)
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 17:32

2020-08-22

2020-08-22

1) Протестующие в Беларуси создали живую "цепь покаяния", растянувшись на 13 километров (видео)
Люди с бело-красном-белыми флагами растянулись от мемориала жертвам сталинских репрессий в урочище Курапаты до СИЗО на улице Окрестина

2) "Остановим!": Лукашенко пригрозил участникам забастовки закрытием заводов
«Если кто-то не хочет работать – не надо. Мы их все равно не заставим, страна переживет. Если предприятие не работает, с понедельника – замок на ворота, остановим! Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника!» – заявил он

Поехавший кукухой сказочный д...б
Готовый уничтожить целую страну, только чтобы остаться у власти

3) Лукашенко привел Вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность
Такое решение он принял из-за, по его словам, «серьезного шевеления» войск НАТО на территории Польши вблизи границы с Беларусью

Против своего народа он готовит армию.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 17:50

Re: Політична ситуація в Білорусі

  andrein написав:А почему тогда в Германии 20-30-ых годов свободные немцы не могли себе заработать на колбасу без фюрера ?

Бо срєпні були, все їм муляв програш у війні і жидо-масонська змова, яка не дає їм жити. В результаті фуреру прийшов капут, а Німеччина розквітла вже без фюрера.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 17:51

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 Що таке
Білорусь 2020 року?
Це Україна 2004
2 Що таке
Україна 2004?
Це Польща 1990
3 Де тепер Польща? ,де Україна ? , і де Білорусь?
4 Де завтра буде Україна? і де завтра буде Білорусь?
Бардак в твоей голове (с) Превознося Польшу, ты, очевидно, намекаешь на ее выигрышно-высокие показатели уровня жизни в сравнении с Украиной и Беларусью. Только манипулятивно поменял их местами, потому что реальность такова - Польша, Беларусь, Украина.
И догнать Беларусь мы можем только одним способом - если и там будет спровоцирован раскол общества. Может, поэтому ты, Андрийко и прочие песикоты так активно и топите за белорусский майдан? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Давай так
1 В мене бардак - а ти люмпен в порівнянні зі мною..от і виходить (для пересічних)
Краще такий бардак як в мене-ніж такий порядок як в тебе
2 В шахах є таке поняття - цугцванг - будь який наступний хід веде до погіршення існуючої ситуації....
Поляки в 1990 перебуваючи в цугцвангу-вибрали рух в напрямку Європи...
Ситуація в них на момент після вибору - стала катастрофічною в порівнянні навіть з нами...але пройшло десяток років і ми побачили - тодішнє їхнє погіршення-було умовою їх сьогоднішнього кращого життя..
Ми з 1990 по 2004 - ходів не робили,але в 2004 прийшлось зробити....наша ситуація погіршилась , в 2010 - ми відкотили трошки назад - ситуація не покращилась(стагнація в повний ріст) , в 2014 - наступний крок в Європу-педерація на нас війною,світ на педерацію санкції...
2020 і в нас мінімалка вища ніж в педерації...в той час коли в 2004 в педерації всі показники були кращі від наших
3 Тепер про Білорусь
Перебуваючи на утриманні педерації - білоруси жили стабільніше ніж ми..але все одно стагнуючи разом з росією
Поки ціни на енергоносії дозволяли - росія так -сяк підтримувала якість життя пересічних на вищому ніж в Україні рівні
Ціни на енергоносії впали - рівень життя 44% педераційників погіршився і впав нижче середньоукраїнського, ясно що в сателітів а-ля Білорусь-цей показник погіршиться ще сильніше....
4 Але якщо Білоруси так і залишаться в ситуації цугцвангу - вони все одно змушені будуть колись робити хід....
А от тут цікаво
Поляки з Прибалтами зробили хід першими - і тепер ніхто не порівнює якість їх життя з якістю життя в росії,Україні або Білорусі...бо порівняння точно не на користь трьох останніх
Ми зробили крок другими - якщо 15 років тому кримчани і сьогоднішні ордловці були твердо переконані що в москалів краще..то тепер все не так однозначно...
А що буде через 10-15 років?
Білоруси програють однозначно
Росіяни може й не програють(велика самодостатня країна) ,але це при умові що фюреро-карликів поприбирають і з російського ВВП не будуть йти до 25% на військові витрати
А як тільки зменшать військові витрати(відмовляться від ідеології зовнішнього ворога) ,можна зменшити витрати на міністерство внутрішніх справ(істерії менше-народ спокійніший-злочинів менше) ,а щоб зменшити істерію -можна відмовитись від скабєєвої з раша-тудей...
От і вийде -росіяни втратять доходи ,але компенсують їх зменшенням витрат
А що буде з Білорусами? З їх ВПК завязаному на росію, і Бюджетом збалансованим за рахунок 10 млрд доларів дотацій до цін на нафту/газ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 17:56

  pesikot написав:
  zРадио написав:И догнать Беларусь мы можем только одним способом - если и там будет спровоцирован раскол общества. Может, поэтому ты, Андрийко и прочие песикоты так активно и топите за белорусский майдан? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Госпидя, какой ты идиот :)
Я постоянно рассказываю, что белоруссы против конкретного Лукашенко.
А ты, как попугай - майдан, майдан
Цей совкофіл не в стані навіть побачити різницю між
Майданом 2004 - політичне протистояння,без жертв
і Майданом 2014 - принципове протистояння українофілів проти совкофілів і педераційників....
В Білорусі сьогодні аналог Майдану 2004 а не 2014..
Тому будуть політичні поступки.які приведуть в майбутньому до розуміння
Геть від Москви=автоматичне погіршення сьогодні з автоматичним покращенням в майбутньому на рівні які на порядок вищі від рівнів погіршення
Разом з москвою= подальша стагнація ,після якої все одно криза, після якої все одно Майдан 2014....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 18:20

Re: Політична ситуація в Білорусі

  zРадио написав:И догнать Беларусь мы можем только одним способом - если и там будет спровоцирован раскол общества.


То хто його коле - Лука зі своїми чорносотенними опричниками-садистами? Чого не відійшов по чесному?
А "чудо" вже і так видохлось:
О том, каким видится ему "белорусское экономическое чудо", на своей странице в соцсети рассказал бизнесмен Александр Деркач:

"Госсектор – 70% ВВП. Весь в долгах. Весь дотируется. На поддержание его штанов до работающего состояния ежегодно тратится 10% ВВП. Эффективность управления нулевая. Эффективность работы нулевая. Из 10 крупнейших предприятий страны только три прибыльных (два нефтеперерабатывающих и одно - калийных удобрений). Тотальная зависимость от России. По подсчетам МВФ, с 2005 по 2015 год российская экономическая поддержка Беларуси через цены на энергоносители и другие источники составила больше 100 млрд. долларов. И тот же МВФ посчитал, что при отмене россиянами "налогового маневра", по которому Беларусь получала основные дотации, приведет к тому, что надо будет срочно искать деньги на внешних рынках. И к 2023 году внешние долги вырастут до 70% ВВП. Поэтому то, что сегодня происходит в Беларуси, это не только личный вопрос Лукашенко, которого вчера любили все. Вопрос гораздо шире - как стране жить дальше. Социализм 80-х за чужие деньги подходит к логическому завершению. Потому и россияне так спокойно наблюдают всю эту картину, понимая, что "тумблер от Беларуси" у них". https://kp.ua/economics/674787-oryentat ... vat-evropu

По старому, як і в нас у 2013, "госпідарювати" довго би не вийшло. Тепер обвал будуть списувати на ворогів, але і без конфлікту схема себе практично вичерпала.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 18:39

budivelnik
Та не було в поляків ніякого цугцвангу. Нічого їх з Росією(СРСР) не зв'язувало. В них був один єдиний шлях.
Ось в України реально був цугцванг. Або в Європу - отримаємо погіршення рівня життя через розрив з РФ. Або в РФ - отримаємо деяке покращення рівня життя, зате перспективи - ніякі.
Щодо Білорусії - раніш я сумнівався, але зараз побачив - там тотально усі за Росію. Навіть уся опозиція за дружбу з Росією. Не підуть вони в Європу - я вже не сумніваюсь. Все-таки дотації Росії були не марні - вони крепко прив'язали Білорусь і білорусів до себе.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 18:48

Re: Політична ситуація в Білорусі

  andrijk777 написав:Щодо Білорусії - раніш я сумнівався, але зараз побачив - там тотально усі за Росію. Навіть уся опозиція за дружбу з Росією. Не підуть вони в Європу - я вже не сумніваюсь. Все-таки дотації Росії були не марні - вони крепко прив'язали Білорусь і білорусів до себе.

Молодь вже не така ватна, як старші люди. Що в нас, що в них. Молодь подорожує, вчиться за кордоном, їх совковими спогадами не зупинити. Там теж дозріють, трохи згодом, коли залишаться у розбитого постсовкового корита.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:00

Re: Політична ситуація в Білорусі

  andrijk777 написав:Та не було в поляків ніякого цугцвангу. Нічого їх з Росією(СРСР) не зв'язувало.
Почитайте
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8
А потім уточніть ,який обєм торгівлі ПНР припадав на країни СЕВ і що таке аналог НАТО-Варшавський договір..
Також згадайте як вів себе СРСР в 1956 в Угорщині і в 1968 в Чехословаччині...і чому в 1990 тільки призначення Ярузельського допомогло ПНР уникнути військової агресії зі сторони СРСР (це при тому що ПНР була оточена з усіх сторін радянськими військами які стояли в ГДР, ЧехоСловаччині,Угорщині,СРСР)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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