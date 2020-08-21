А почему тогда в Германии 20-30-ых годов свободные немцы не могли себе заработать на колбасу без фюрера ?
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Додано: Суб 22 сер, 2020 17:00
Додано: Суб 22 сер, 2020 17:32
2020-08-22
2020-08-22
1)
2)
Поехавший кукухой сказочный д...б
Готовый уничтожить целую страну, только чтобы остаться у власти
3)
Против своего народа он готовит армию.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 22 сер, 2020 17:50
Re: Політична ситуація в Білорусі
Бо срєпні були, все їм муляв програш у війні і жидо-масонська змова, яка не дає їм жити. В результаті фуреру прийшов капут, а Німеччина розквітла вже без фюрера.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 22 сер, 2020 17:51
Давай так
1 В мене бардак - а ти люмпен в порівнянні зі мною..от і виходить (для пересічних)
Краще такий бардак як в мене-ніж такий порядок як в тебе
2 В шахах є таке поняття - цугцванг - будь який наступний хід веде до погіршення існуючої ситуації....
Поляки в 1990 перебуваючи в цугцвангу-вибрали рух в напрямку Європи...
Ситуація в них на момент після вибору - стала катастрофічною в порівнянні навіть з нами...але пройшло десяток років і ми побачили - тодішнє їхнє погіршення-було умовою їх сьогоднішнього кращого життя..
Ми з 1990 по 2004 - ходів не робили,але в 2004 прийшлось зробити....наша ситуація погіршилась , в 2010 - ми відкотили трошки назад - ситуація не покращилась(стагнація в повний ріст) , в 2014 - наступний крок в Європу-педерація на нас війною,світ на педерацію санкції...
2020 і в нас мінімалка вища ніж в педерації...в той час коли в 2004 в педерації всі показники були кращі від наших
3 Тепер про Білорусь
Перебуваючи на утриманні педерації - білоруси жили стабільніше ніж ми..але все одно стагнуючи разом з росією
Поки ціни на енергоносії дозволяли - росія так -сяк підтримувала якість життя пересічних на вищому ніж в Україні рівні
Ціни на енергоносії впали - рівень життя 44% педераційників погіршився і впав нижче середньоукраїнського, ясно що в сателітів а-ля Білорусь-цей показник погіршиться ще сильніше....
4 Але якщо Білоруси так і залишаться в ситуації цугцвангу - вони все одно змушені будуть колись робити хід....
А от тут цікаво
Поляки з Прибалтами зробили хід першими - і тепер ніхто не порівнює якість їх життя з якістю життя в росії,Україні або Білорусі...бо порівняння точно не на користь трьох останніх
Ми зробили крок другими - якщо 15 років тому кримчани і сьогоднішні ордловці були твердо переконані що в москалів краще..то тепер все не так однозначно...
А що буде через 10-15 років?
Білоруси програють однозначно
Росіяни може й не програють(велика самодостатня країна) ,але це при умові що фюреро-карликів поприбирають і з російського ВВП не будуть йти до 25% на військові витрати
А як тільки зменшать військові витрати(відмовляться від ідеології зовнішнього ворога) ,можна зменшити витрати на міністерство внутрішніх справ(істерії менше-народ спокійніший-злочинів менше) ,а щоб зменшити істерію -можна відмовитись від скабєєвої з раша-тудей...
От і вийде -росіяни втратять доходи ,але компенсують їх зменшенням витрат
А що буде з Білорусами? З їх ВПК завязаному на росію, і Бюджетом збалансованим за рахунок 10 млрд доларів дотацій до цін на нафту/газ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 22 сер, 2020 17:56
Цей совкофіл не в стані навіть побачити різницю між
Майданом 2004 - політичне протистояння,без жертв
і Майданом 2014 - принципове протистояння українофілів проти совкофілів і педераційників....
В Білорусі сьогодні аналог Майдану 2004 а не 2014..
Тому будуть політичні поступки.які приведуть в майбутньому до розуміння
Геть від Москви=автоматичне погіршення сьогодні з автоматичним покращенням в майбутньому на рівні які на порядок вищі від рівнів погіршення
Разом з москвою= подальша стагнація ,після якої все одно криза, після якої все одно Майдан 2014....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 22 сер, 2020 18:20
Re: Політична ситуація в Білорусі
То хто його коле - Лука зі своїми чорносотенними опричниками-садистами? Чого не відійшов по чесному?
А "чудо" вже і так видохлось:
По старому, як і в нас у 2013, "госпідарювати" довго би не вийшло. Тепер обвал будуть списувати на ворогів, але і без конфлікту схема себе практично вичерпала.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 22 сер, 2020 18:39
budivelnik
Та не було в поляків ніякого цугцвангу. Нічого їх з Росією(СРСР) не зв'язувало. В них був один єдиний шлях.
Ось в України реально був цугцванг. Або в Європу - отримаємо погіршення рівня життя через розрив з РФ. Або в РФ - отримаємо деяке покращення рівня життя, зате перспективи - ніякі.
Щодо Білорусії - раніш я сумнівався, але зараз побачив - там тотально усі за Росію. Навіть уся опозиція за дружбу з Росією. Не підуть вони в Європу - я вже не сумніваюсь. Все-таки дотації Росії були не марні - вони крепко прив'язали Білорусь і білорусів до себе.
Додано: Суб 22 сер, 2020 18:48
Re: Політична ситуація в Білорусі
Молодь вже не така ватна, як старші люди. Що в нас, що в них. Молодь подорожує, вчиться за кордоном, їх совковими спогадами не зупинити. Там теж дозріють, трохи згодом, коли залишаться у розбитого постсовкового корита.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 22 сер, 2020 19:00
Re: Політична ситуація в Білорусі
Почитайте
А потім уточніть ,який обєм торгівлі ПНР припадав на країни СЕВ і що таке аналог НАТО-Варшавський договір..
Також згадайте як вів себе СРСР в 1956 в Угорщині і в 1968 в Чехословаччині...і чому в 1990 тільки призначення Ярузельського допомогло ПНР уникнути військової агресії зі сторони СРСР (це при тому що ПНР була оточена з усіх сторін радянськими військами які стояли в ГДР, ЧехоСловаччині,Угорщині,СРСР)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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