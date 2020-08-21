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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:20

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Щодо Білорусії - раніш я сумнівався, але зараз побачив - там тотально усі за Росію. Навіть уся опозиція за дружбу з Росією. Не підуть вони в Європу - я вже не сумніваюсь. Все-таки дотації Росії були не марні - вони крепко прив'язали Білорусь і білорусів до себе.

Молодь вже не така ватна, як старші люди. Що в нас, що в них. Молодь подорожує, вчиться за кордоном, їх совковими спогадами не зупинити. Там теж дозріють, трохи згодом, коли залишаться у розбитого постсовкового корита.


так можно ждать до бесконечности.
и результат, позитивный, не будет гарантирован, как и у нас
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:58

  19yuriy91 написав:
  lapay написав:
  andrijk777 написав:Щодо Білорусії - раніш я сумнівався, але зараз побачив - там тотально усі за Росію. Навіть уся опозиція за дружбу з Росією. Не підуть вони в Європу - я вже не сумніваюсь. Все-таки дотації Росії були не марні - вони крепко прив'язали Білорусь і білорусів до себе.
Молодь вже не така ватна, як старші люди. Що в нас, що в них. Молодь подорожує, вчиться за кордоном, їх совковими спогадами не зупинити. Там теж дозріють, трохи згодом, коли залишаться у розбитого постсовкового корита.
так можно ждать до бесконечности.
и результат, позитивный, не будет гарантирован, как и у нас
А що хтось ще думає що пасивне очікування може привести до позитивного результату?
Та ще й тоді,коли опоненти твого очікування-активно працюють проти очікуючого...
Хто так думає - той фантазер.
Тільки активні дії
Тільки мобілізація власних ресурсів на досягнення позитивного власного результату...може привести до синенергетичного ефекту поєднання(коли і інші активно діють в тому ж напрямку що й ти) - і це поєднання якраз і приводить до створення економічно ефективної національної політики.
У всіх інших випадках - або стагнація
або робота на іншу економічну політику чужої Держави...і добре якщо напрямок діяльності цієї Держави є позитивним для твоєї..а якщо ні?
Програш гарантовано.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 20:48

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