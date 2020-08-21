budivelnik написав:

zРадио написав: budivelnik написав: 1 Що таке

Білорусь 2020 року?

Це Україна 2004

2 Що таке

Україна 2004?

Це Польща 1990

3 Де тепер Польща? ,де Україна ? , і де Білорусь?

4 Де завтра буде Україна? і де завтра буде Білорусь? 1 Що такеБілорусь 2020 року?Це Україна 20042 Що такеУкраїна 2004?Це Польща 19903 Де тепер Польща? ,де Україна ? , і де Білорусь?4 Де завтра буде Україна? і де завтра буде Білорусь? Бардак в твоей голове (с) Превознося Польшу, ты, очевидно, намекаешь на ее выигрышно-высокие показатели уровня жизни в сравнении с Украиной и Беларусью. Только манипулятивно поменял их местами, потому что реальность такова - Польша, Беларусь, Украина.

И догнать Беларусь мы можем только одним способом - если и там будет спровоцирован раскол общества. Может, поэтому ты, Андрийко и прочие песикоты так активно и топите за белорусский майдан?

Бардак в твоей голове (с) Превознося Польшу, ты, очевидно, намекаешь на ее выигрышно-высокие показатели уровня жизни в сравнении с Украиной и Беларусью. Только манипулятивно поменял их местами, потому что реальность такова - Польша, Беларусь, Украина.И догнать Беларусь мы можем только одним способом - если и там будет спровоцирован раскол общества. Может, поэтому ты, Андрийко и прочие песикоты так активно и топите за белорусский майдан?

Давай так1 В мене бардак - а ти люмпен в порівнянні зі мною..от і виходить (для пересічних)Краще такий бардак як в мене-ніж такий порядок як в тебе2 В шахах є таке поняття - цугцванг - будь який наступний хід веде до погіршення існуючої ситуації....Поляки в 1990 перебуваючи в цугцвангу-вибрали рух в напрямку Європи...Ситуація в них на момент після вибору - стала катастрофічною в порівнянні навіть з нами...але пройшло десяток років і ми побачили - тодішнє їхнє погіршення-було умовою їх сьогоднішнього кращого життя..Ми з 1990 по 2004 - ходів не робили,але в 2004 прийшлось зробити....наша ситуація погіршилась , в 2010 - ми відкотили трошки назад - ситуація не покращилась(стагнація в повний ріст) , в 2014 - наступний крок в Європу-педерація на нас війною,світ на педерацію санкції...2020 і в нас мінімалка вища ніж в педерації...в той час коли в 2004 в педерації всі показники були кращі від наших3 Тепер про БілорусьПеребуваючи на утриманні педерації - білоруси жили стабільніше ніж ми..але все одно стагнуючи разом з росієюПоки ціни на енергоносії дозволяли - росія так -сяк підтримувала якість життя пересічних на вищому ніж в Україні рівніЦіни на енергоносії впали - рівень життя 44% педераційників погіршився і впав нижче середньоукраїнського, ясно що в сателітів а-ля Білорусь-цей показник погіршиться ще сильніше....4 Але якщо Білоруси так і залишаться в ситуації цугцвангу - вони все одно змушені будуть колись робити хід....А от тут цікавоПоляки з Прибалтами зробили хід першими - і тепер ніхто не порівнює якість їх життя з якістю життя в росії,Україні або Білорусі...бо порівняння точно не на користь трьох останніхМи зробили крок другими - якщо 15 років тому кримчани і сьогоднішні ордловці були твердо переконані що в москалів краще..то тепер все не так однозначно...А що буде через 10-15 років?Білоруси програють однозначноРосіяни може й не програють(велика самодостатня країна) ,але це при умові що фюреро-карликів поприбирають і з російського ВВП не будуть йти до 25% на військові витратиА як тільки зменшать військові витрати(відмовляться від ідеології зовнішнього ворога) ,можна зменшити витрати на міністерство внутрішніх справ(істерії менше-народ спокійніший-злочинів менше) ,а щоб зменшити істерію -можна відмовитись від скабєєвої з раша-тудей...От і вийде -росіяни втратять доходи ,але компенсують їх зменшенням витратА що буде з Білорусами? З їх ВПК завязаному на росію, і Бюджетом збалансованим за рахунок 10 млрд доларів дотацій до цін на нафту/газ?