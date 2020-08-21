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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Суб 22 сер, 2020 19:20
lapay написав: andrijk777 написав:
Щодо Білорусії - раніш я сумнівався, але зараз побачив - там тотально усі за Росію. Навіть уся опозиція за дружбу з Росією. Не підуть вони в Європу - я вже не сумніваюсь. Все-таки дотації Росії були не марні - вони крепко прив'язали Білорусь і білорусів до себе.
Молодь вже не така ватна, як старші люди. Що в нас, що в них. Молодь подорожує, вчиться за кордоном, їх совковими спогадами не зупинити. Там теж дозріють, трохи згодом, коли залишаться у розбитого постсовкового корита.
так можно ждать до бесконечности.
и результат, позитивный, не будет гарантирован, как и у нас
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Додано: Суб 22 сер, 2020 19:58
19yuriy91 написав: lapay написав: andrijk777 написав:
Щодо Білорусії - раніш я сумнівався, але зараз побачив - там тотально усі за Росію. Навіть уся опозиція за дружбу з Росією. Не підуть вони в Європу - я вже не сумніваюсь. Все-таки дотації Росії були не марні - вони крепко прив'язали Білорусь і білорусів до себе.
Молодь вже не така ватна, як старші люди. Що в нас, що в них. Молодь подорожує, вчиться за кордоном, їх совковими спогадами не зупинити. Там теж дозріють, трохи згодом, коли залишаться у розбитого постсовкового корита.
так можно ждать до бесконечности.
и результат, позитивный, не будет гарантирован, как и у нас
А що хтось ще думає що пасивне очікування може привести до позитивного результату?
Та ще й тоді,коли опоненти твого очікування-активно працюють проти очікуючого...
Хто так думає - той фантазер.
Тільки активні дії
Тільки мобілізація власних ресурсів на досягнення позитивного власного результату...може привести до синенергетичного ефекту поєднання(коли і інші активно діють в тому ж напрямку що й ти) - і це поєднання якраз і приводить до створення економічно ефективної національної політики.
У всіх інших випадках - або стагнація
або робота на іншу економічну політику чужої Держави...і добре якщо напрямок діяльності цієї Держави є позитивним для твоєї..а якщо ні?
Програш гарантовано.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 22 сер, 2020 20:48
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Додано: Суб 22 сер, 2020 21:46
andrijk777 написав: detroytred написав:
Будивельник
На данный момент:
у сябров нет аннексии, войны и всего сопутствующего, и даже тесных объятий пока нет.
Зато в них є Лука.
Ось що сьогодні може дати Лука Білорусії?? Нічого. Він може зробити тільки гірше.
Більше того - кінець-кінцем Лука не вічний. Його все-рівно потрібно буде міняти і все-рівно потрібно буде пройти через крах(або зміну) режиму.
Предметом у меня была цена.
Стоит ли столько платить за ... за что?
Шанс есть всегда.
1. С Лукой-диктатром есть шанс аля, как Китай или Сингапур. Тот же Ли Куань, появилась возможность, изменил-создал.
2. Зникне диктатура Луки сама, резко и вдруг, как диктатура Сталина, КПСС.
Вы говорите, что сябры пока тяготеют к рашке, так тем более оставаться с рашкой сябрам лучше с диктатором, чем рассредоточенный властью.
Если же Луку сбрасывать через изменение вектора на европейский, так риски-цена. И никаких гарантий, что будет аля Польша.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 21:53
lapay написав: andrein написав:
А почему тогда в Германии 20-30-ых годов свободные немцы не могли себе заработать на колбасу без фюрера ?
Бо срєпні були, все їм муляв програш у війні і жидо-масонська змова, яка не дає їм жити. В результаті фуреру прийшов капут, а Німеччина розквітла вже без фюрера.
Скрепы появились потом. С Гитлером.
Германия расцвела, потому что на её расцвет появился спрос. Со стороны Штатов. Также, как и с Польшей. Только со стороны Германии.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 22:06
Не зрозумів жодного аргументу.
У поляків був вибір йди на Захід або йти .... куди?
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Додано: Суб 22 сер, 2020 22:12
detroytred написав:
Шанс есть всегда.
1. С Лукой-диктатром есть шанс аля, как Китай или Сингапур. Тот же Ли Куань, появилась возможность, изменил-создал.
2. Зникне диктатура Луки сама, резко и вдруг, как диктатура Сталина, КПСС.
Немає шансів в Білорусі з Лукашенко. Можу закластися, що і без свого фюрера, Сингапур так само розквітнув би, як Японія чи Південня Корея. Світова торгівля розвинула Сінгапур, а не Лі Куань чи комуністи Китай.
detroytred написав:
Скрепы появились потом. С Гитлером.
Германия расцвела, потому что на её расцвет появился спрос. Со стороны Штатов. Также, как и с Польшей. Только со стороны Германии.
Скрєпи були і до Гітлера, інакше б він не виграв вибори, чорносорочинці у Великобританії заглохли, як комуністи в Німеччині.
США всім пропонували замовлення, тільки в Італії були комуністи, а червоним не давали, і результат наочно видно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 22:15
budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав:
1 Що таке
Білорусь 2020 року?
Це Україна 2004
2 Що таке
Україна 2004?
Це Польща 1990
3 Де тепер Польща? ,де Україна ? , і де Білорусь?
4 Де завтра буде Україна? і де завтра буде Білорусь?
Бардак в твоей голове (с) Превознося Польшу, ты, очевидно, намекаешь на ее выигрышно-высокие показатели уровня жизни в сравнении с Украиной и Беларусью. Только манипулятивно поменял их местами, потому что реальность такова - Польша, Беларусь, Украина.
И догнать Беларусь мы можем только одним способом - если и там будет спровоцирован раскол общества. Может, поэтому ты, Андрийко и прочие песикоты так активно и топите за белорусский майдан?
Давай так
1 В мене бардак - а ти люмпен в порівнянні зі мною..от і виходить (для пересічних)
Краще такий бардак як в мене-ніж такий порядок як в тебе
2 В шахах є таке поняття - цугцванг - будь який наступний хід веде до погіршення існуючої ситуації....
Поляки в 1990 перебуваючи в цугцвангу-вибрали рух в напрямку Європи...
Ситуація в них на момент після вибору - стала катастрофічною в порівнянні навіть з нами...але пройшло десяток років і ми побачили - тодішнє їхнє погіршення-було умовою їх сьогоднішнього кращого життя..
Ми з 1990 по 2004 - ходів не робили,але в 2004 прийшлось зробити....наша ситуація погіршилась , в 2010 - ми відкотили трошки назад - ситуація не покращилась(стагнація в повний ріст) , в 2014 - наступний крок в Європу-педерація на нас війною,світ на педерацію санкції...
2020 і в нас мінімалка вища ніж в педерації...в той час коли в 2004 в педерації всі показники були кращі від наших
3 Тепер про Білорусь
Перебуваючи на утриманні педерації - білоруси жили стабільніше ніж ми..але все одно стагнуючи разом з росією
Поки ціни на енергоносії дозволяли - росія так -сяк підтримувала якість життя пересічних на вищому ніж в Україні рівні
Ціни на енергоносії впали - рівень життя 44% педераційників погіршився і впав нижче середньоукраїнського, ясно що в сателітів а-ля Білорусь-цей показник погіршиться ще сильніше....
4 Але якщо Білоруси так і залишаться в ситуації цугцвангу - вони все одно змушені будуть колись робити хід....
А от тут цікаво
Поляки з Прибалтами зробили хід першими - і тепер ніхто не порівнює якість їх життя з якістю життя в росії,Україні або Білорусі...бо порівняння точно не на користь трьох останніх
Ми зробили крок другими - якщо 15 років тому кримчани і сьогоднішні ордловці були твердо переконані що в москалів краще..то тепер все не так однозначно...
А що буде через 10-15 років?
Білоруси програють однозначно
Росіяни може й не програють(велика самодостатня країна) ,але це при умові що фюреро-карликів поприбирають і з російського ВВП не будуть йти до 25% на військові витрати
А як тільки зменшать військові витрати(відмовляться від ідеології зовнішнього ворога) ,можна зменшити витрати на міністерство внутрішніх справ(істерії менше-народ спокійніший-злочинів менше) ,а щоб зменшити істерію -можна відмовитись від скабєєвої з раша-тудей...
От і вийде -росіяни втратять доходи ,але компенсують їх зменшенням витрат
А що буде з Білорусами? З їх ВПК завязаному на росію, і Бюджетом збалансованим за рахунок 10 млрд доларів дотацій до цін на нафту/газ?
Прикольно:
1. Сегодня - в 2010 ми відкотили трошки назад. Трошки назад))
2. А до этого постоянно было - при Яныке даже не нужно было росфлаги вывешивать над АП и так был полный контроль Москвы (перечень сбежавших в рашку).
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Додано: Суб 22 сер, 2020 22:19
Ага))
Перенесёт в Азию.
Ключевое слово было - аля.
Европа потому и заигрывает с Беларусью, что не против сделать из нее площадку между Европой и Азией.
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