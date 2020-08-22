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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 66676869>
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:24

  lapay написав:
  detroytred написав:Шанс есть всегда.
1. С Лукой-диктатром есть шанс аля, как Китай или Сингапур. Тот же Ли Куань, появилась возможность, изменил-создал.
2. Зникне диктатура Луки сама, резко и вдруг, как диктатура Сталина, КПСС.

Немає шансів в Білорусі з Лукашенко. Можу закластися, що і без свого фюрера, Сингапур так само розквітнув би, як Японія чи Південня Корея. Світова торгівля розвинула Сінгапур, а не Лі Куань чи комуністи Китай.
  detroytred написав:Скрепы появились потом. С Гитлером.

Германия расцвела, потому что на её расцвет появился спрос. Со стороны Штатов. Также, как и с Польшей. Только со стороны Германии.

Скрєпи були і до Гітлера, інакше б він не виграв вибори, чорносорочинці у Великобританії заглохли, як комуністи в Німеччині.
США всім пропонували замовлення, тільки в Італії були комуністи, а червоним не давали, і результат наочно видно.

То есть Вы сами показали, что мировая торговля может сделать Беларусь выше. Хоть с Лукой, хоть без.
Так и я о том же.


Да кто ж отрицает, что скрепы были и до Гитлера? Были, но только роль играли на задворках. А поднял и раскрутил их до национального уровня-идеи саме Гитлер и спонсоры.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:25

detroytred
А кто молочные войны вел?
Склероз
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:27

Re: Політична ситуація в Білорусі

Так кто замутил майдан в Беларусии?
Писали ж что Путин
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:33

  Lion+ написав:Так кто замутил майдан в Беларусии?
Писали ж что Путин

Я уже интересовался.

Пока ответил только Будивельник.
Но загадочным опусом с цвяхами))
Забыв, что в его логике и донбасцы сами вышли, и цвяхи ПАП и Ко не вытянули, обвиняя рашку во влиянии.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:41

Re: Політична ситуація в Білорусі

  detroytred написав:То есть Вы сами показали, что мировая торговля может сделать Беларусь выше. Хоть с Лукой, хоть без.

З Лукашенко не зробить, як і не могла зробити в Китаї з Мао, бо потрібна економічна свобода, а не білоруський совок.
  detroytred написав:Да кто ж отрицает, что скрепы были и до Гитлера? Были, но только роль играли на задворках. А поднял и раскрутил их до национального уровня-идеи саме Гитлер и спонсоры.

Скільки Медведчук з Путлером не будуть крутити Бойка, він президентом все одно не стане. Є попит - з'являється потрібний кандидат. Немає попиту - скільки не крути, отримаєш дулю на виборах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:43

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Lion+ написав:Так кто замутил майдан в Беларусии?

Як це хто - "80%-ий" вусатий сцикун.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:44

  Lion+ написав:Так кто замутил майдан в Беларусии?
Писали ж что Путин

Кремль твой замутил кто ж ещё.
Скажет khuylo фуу и не станет протестов
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:50

  lapay написав:
  detroytred написав:То есть Вы сами показали, что мировая торговля может сделать Беларусь выше. Хоть с Лукой, хоть без.

З Лукашенко не зробить, як і не могла зробити в Китаї з Мао, бо потрібна економічна свобода, а не білоруський совок.
  detroytred написав:Да кто ж отрицает, что скрепы были и до Гитлера? Были, но только роль играли на задворках. А поднял и раскрутил их до национального уровня-идеи саме Гитлер и спонсоры.

Скільки Медведчук з Путлером не будуть крутити Бойка, він президентом все одно не стане. Є попит - з'являється потрібний кандидат. Немає попиту - скільки не крути, отримаєш дулю на виборах.

Естественно, что нужна определенная экономическая свобода. Лука вполне может измениться и дать оную.
Ещё больше, чем сейчас:
http://vmp.by/publications/free_economic_zones_belarus/


Нет. Идеи Бойка это пройденный этап, отыгранная карта. А вот нечто новенькое и хорошо поданое вполне становится нацидеей.
Или хорошо забытое старое, но бойки - это свежачок старый))
И ... в 20-30-х в Германии была доминировала подавленность, а не скрепы. Со скрепами начался подъем.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:01

  detroytred написав:То есть Вы сами показали, что мировая торговля может сделать Беларусь выше. Хоть с Лукой, хоть без.
Так и я о том же.

Та не може Білорусь стати ніяким центром торгівлі. Що за фантазії?
У них навіть виходу до моря немає!
Тим більше - торгівлею між ким і ким?
В України в цьому плані набагато краще географічне становище.

Мене взагалі дивує - чому форумчани зовсім не вірять в Україну, яка змогла побороти диктатуру, яка підписала асоціацію з Європою.
Зате чомусь так вірять в Білорусь, яка фактично нічого не досягла, яка 26 років не може побороти диктатора, і схоже ще пару років не зможе. Яка на 100% залежить від іншої диктатури.
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:18

  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:Так кто замутил майдан в Беларусии?
Писали ж что Путин

Кремль твой замутил кто ж ещё.
Скажет khuylo фуу и не станет протестов


Так вы тут за Путина топите?
Хвалить надо Лукашенко и клеймить заговорщиков.
Или ты тоже агент Путина и против Лукашенко? :idea:
Lion+
 
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