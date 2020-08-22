detroytred написав:Шанс есть всегда. 1. С Лукой-диктатром есть шанс аля, как Китай или Сингапур. Тот же Ли Куань, появилась возможность, изменил-создал. 2. Зникне диктатура Луки сама, резко и вдруг, как диктатура Сталина, КПСС.
Немає шансів в Білорусі з Лукашенко. Можу закластися, що і без свого фюрера, Сингапур так само розквітнув би, як Японія чи Південня Корея. Світова торгівля розвинула Сінгапур, а не Лі Куань чи комуністи Китай.
detroytred написав:Скрепы появились потом. С Гитлером.
Германия расцвела, потому что на её расцвет появился спрос. Со стороны Штатов. Также, как и с Польшей. Только со стороны Германии.
Скрєпи були і до Гітлера, інакше б він не виграв вибори, чорносорочинці у Великобританії заглохли, як комуністи в Німеччині. США всім пропонували замовлення, тільки в Італії були комуністи, а червоним не давали, і результат наочно видно.
То есть Вы сами показали, что мировая торговля может сделать Беларусь выше. Хоть с Лукой, хоть без. Так и я о том же.
Да кто ж отрицает, что скрепы были и до Гитлера? Были, но только роль играли на задворках. А поднял и раскрутил их до национального уровня-идеи саме Гитлер и спонсоры.
Нет. Идеи Бойка это пройденный этап, отыгранная карта. А вот нечто новенькое и хорошо поданое вполне становится нацидеей. Или хорошо забытое старое, но бойки - это свежачок старый)) И ... в 20-30-х в Германии была доминировала подавленность, а не скрепы. Со скрепами начался подъем.
detroytred написав:То есть Вы сами показали, что мировая торговля может сделать Беларусь выше. Хоть с Лукой, хоть без. Так и я о том же.
Та не може Білорусь стати ніяким центром торгівлі. Що за фантазії? У них навіть виходу до моря немає! Тим більше - торгівлею між ким і ким? В України в цьому плані набагато краще географічне становище.
Мене взагалі дивує - чому форумчани зовсім не вірять в Україну, яка змогла побороти диктатуру, яка підписала асоціацію з Європою. Зате чомусь так вірять в Білорусь, яка фактично нічого не досягла, яка 26 років не може побороти диктатора, і схоже ще пару років не зможе. Яка на 100% залежить від іншої диктатури.