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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:24

  Lion+ написав:
  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:Так кто замутил майдан в Беларусии?
Писали ж что Путин

Кремль твой замутил кто ж ещё.
Скажет khuylo фуу и не станет протестов


Так вы тут за Путина топите?
Хвалить надо Лукашенко и клеймить заговорщиков.
Или ты тоже агент Путина и против Лукашенко? :idea:

Шо ты мелешь? Какие заговорщики
Обычная постановка Кремля; Лукашенко от рук начал отбиваться вот khuylo его и учит
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:32

  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:
Так вы тут за Путина топите?
Хвалить надо Лукашенко и клеймить заговорщиков.
Или ты тоже агент Путина и против Лукашенко? :idea:

Шо ты мелешь? Какие заговорщики
Обычная постановка Кремля; Лукашенко от рук начал отбиваться вот khuylo его и учит

А ты помогаешь учить Лукашенко?

Сразу видно кто работает на Путина.
На воре и шапка горит, а на меня стрелки кидаешь.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:40

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Lion+ написав:А ты помогаешь учить Лукашенко?

Сразу видно кто работает на Путина.
На воре и шапка горит, а на меня стрелки кидаешь.

Чем я помогаю учить?
Твой khuylo сам справляется как видишь
Мне фиолетово кто там будет Лукашенко или про Кремлевская оппозиция
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:46

  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:А ты помогаешь учить Лукашенко?

Сразу видно кто работает на Путина.
На воре и шапка горит, а на меня стрелки кидаешь.

Чем я помогаю учить?
Твой khuylo сам справляется как видишь
Мне фиолетово кто там будет Лукашенко или про Кремлевская оппозиция


Ты не помогаешь сейчас обсирать Лукашенко?
Было б фиолетово, то не писал бы тут :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:51

  Lion+ написав:
  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:А ты помогаешь учить Лукашенко?

Сразу видно кто работает на Путина.
На воре и шапка горит, а на меня стрелки кидаешь.

Чем я помогаю учить?
Твой khuylo сам справляется как видишь
Мне фиолетово кто там будет Лукашенко или про Кремлевская оппозиция


Ты не помогаешь сейчас обсирать Лукашенко?
Было б фиолетово, то не писал бы тут :idea:

Бросил кость ватанам пусть грызут :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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