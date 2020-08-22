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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Суб 22 сер, 2020 23:24
Lion+ написав: Ukrainian написав: Lion+ написав:
Так кто замутил майдан в Беларусии?
Писали ж что Путин
Кремль твой замутил кто ж ещё.
Скажет khuylo фуу и не станет протестов
Так вы тут за Путина топите?
Хвалить надо Лукашенко и клеймить заговорщиков.
Или ты тоже агент Путина и против Лукашенко?
Шо ты мелешь? Какие заговорщики
Обычная постановка Кремля; Лукашенко от рук начал отбиваться вот khuylo его и учит
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 22 сер, 2020 23:32
Ukrainian написав: Lion+ написав:
Так вы тут за Путина топите?
Хвалить надо Лукашенко и клеймить заговорщиков.
Или ты тоже агент Путина и против Лукашенко?
Шо ты мелешь? Какие заговорщики
Обычная постановка Кремля; Лукашенко от рук начал отбиваться вот khuylo его и учит
А ты помогаешь учить Лукашенко?
Сразу видно кто работает на Путина.
На воре и шапка горит, а на меня стрелки кидаешь.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 23:40
Lion+ написав:
А ты помогаешь учить Лукашенко?
Сразу видно кто работает на Путина.
На воре и шапка горит, а на меня стрелки кидаешь.
Чем я помогаю учить?
Твой khuylo сам справляется как видишь
Мне фиолетово кто там будет Лукашенко или про Кремлевская оппозиция
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 22 сер, 2020 23:46
Ukrainian написав: Lion+ написав:
А ты помогаешь учить Лукашенко?
Сразу видно кто работает на Путина.
На воре и шапка горит, а на меня стрелки кидаешь.
Чем я помогаю учить?
Твой khuylo сам справляется как видишь
Мне фиолетово кто там будет Лукашенко или про Кремлевская оппозиция
Ты не помогаешь сейчас обсирать Лукашенко?
Было б фиолетово, то не писал бы тут
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Lion+
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Додано: Суб 22 сер, 2020 23:51
Lion+ написав: Ukrainian написав: Lion+ написав:
А ты помогаешь учить Лукашенко?
Сразу видно кто работает на Путина.
На воре и шапка горит, а на меня стрелки кидаешь.
Чем я помогаю учить?
Твой khuylo сам справляется как видишь
Мне фиолетово кто там будет Лукашенко или про Кремлевская оппозиция
Ты не помогаешь сейчас обсирать Лукашенко?
Было б фиолетово, то не писал бы тут
Бросил кость ватанам пусть грызут
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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