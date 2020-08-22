Немного цифр и процентов по протестующим (в подражание одному из наших форумчан, любителю цифр).
В Беларуси бастует "Гродно Азот", людей пытаются заставить вернуться к работе (фото, видео) 19 августа 2020 ... В белорусском Гродно сотрудники предприятия «Гродно Азот» вышли на забастовку. ... Как сообщает TUT.by, в забастовке принимают участие около 500 человек. ...
Профсоюзный комитет ОАО «Гродно Азот» ... В структуру входят профсоюзные организации (по состоянию на 01.08.2020):
филиала «Завод Химволокно» с правом юридического лица — распространяется коллективный договор ОАО «Гродно Азот»; 41 цеховая организации подразделений ОАО «Гродно Азот» (5106 членов Белхимпрофсоюза) и цеховая организация совета ветеранов (2528 члена Белхимпрофсоюза) — распространяется коллективный договор ОАО «Гродно Азот»; УП «Азот Рем Строй» (404 члена Белхимпрофсоюза), УП «АзотХимФортис» (116 членов Белхимпрофсоюза), УП «АзотСпецТранс» (530 членов Белхимпрофсоюза), УП «АзотСервис» (936 членов Белхимпрофсоюза), — без права юридического лица.
detroytred написав:То есть Вы сами показали, что мировая торговля может сделать Беларусь выше. Хоть с Лукой, хоть без. Так и я о том же.
Та не може Білорусь стати ніяким центром торгівлі. Що за фантазії? У них навіть виходу до моря немає! Тим більше - торгівлею між ким і ким? В України в цьому плані набагато краще географічне становище.
Мене взагалі дивує - чому форумчани зовсім не вірять в Україну, яка змогла побороти диктатуру, яка підписала асоціацію з Європою. Зате чомусь так вірять в Білорусь, яка фактично нічого не досягла, яка 26 років не може побороти диктатора, і схоже ще пару років не зможе. Яка на 100% залежить від іншої диктатури.
Речь была о возможностях (точнее шансах), а не о вере.
Вот потому что Украина более самодостаточна, шансы у нее меньше. Наши можновладци могут позволить себе так и двигаться ей еле-еле, по минимуму. Беларусь же, примерная к стенке, чтобы выжить, имеет большую вероятность пойти на рывок. Почитайте Ли Куаня ... он так прямо и указывал, что чтобы выжить необходимо было пойти на такие глубокие изменения.
Точно также Китай, чтобы не сдохнуть с голоду, упал в ноги, пошёл на изменения, получил результат.
А у нас ... (образно) всех всё устраивает. Ну на фига власть имущим реформы и более глубокая интеграция в ЕС?! Их даже война не заставила))
Устойчивость - это для Украины с одной стороны хорошо, но с точки зрения стимула быстрее развиваться - плохо.
Поэтому и твержу -- всё у нас будет норм, Але низенько-низенько.