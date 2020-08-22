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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:24

  Lion+ написав:
  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:Так кто замутил майдан в Беларусии?
Писали ж что Путин

Кремль твой замутил кто ж ещё.
Скажет khuylo фуу и не станет протестов


Так вы тут за Путина топите?
Хвалить надо Лукашенко и клеймить заговорщиков.
Или ты тоже агент Путина и против Лукашенко? :idea:

Шо ты мелешь? Какие заговорщики
Обычная постановка Кремля; Лукашенко от рук начал отбиваться вот khuylo его и учит
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:32

  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:
Так вы тут за Путина топите?
Хвалить надо Лукашенко и клеймить заговорщиков.
Или ты тоже агент Путина и против Лукашенко? :idea:

Шо ты мелешь? Какие заговорщики
Обычная постановка Кремля; Лукашенко от рук начал отбиваться вот khuylo его и учит

А ты помогаешь учить Лукашенко?

Сразу видно кто работает на Путина.
На воре и шапка горит, а на меня стрелки кидаешь.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:40

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Lion+ написав:А ты помогаешь учить Лукашенко?

Сразу видно кто работает на Путина.
На воре и шапка горит, а на меня стрелки кидаешь.

Чем я помогаю учить?
Твой khuylo сам справляется как видишь
Мне фиолетово кто там будет Лукашенко или про Кремлевская оппозиция
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:46

  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:А ты помогаешь учить Лукашенко?

Сразу видно кто работает на Путина.
На воре и шапка горит, а на меня стрелки кидаешь.

Чем я помогаю учить?
Твой khuylo сам справляется как видишь
Мне фиолетово кто там будет Лукашенко или про Кремлевская оппозиция


Ты не помогаешь сейчас обсирать Лукашенко?
Было б фиолетово, то не писал бы тут :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:51

  Lion+ написав:
  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:А ты помогаешь учить Лукашенко?

Сразу видно кто работает на Путина.
На воре и шапка горит, а на меня стрелки кидаешь.

Чем я помогаю учить?
Твой khuylo сам справляется как видишь
Мне фиолетово кто там будет Лукашенко или про Кремлевская оппозиция


Ты не помогаешь сейчас обсирать Лукашенко?
Было б фиолетово, то не писал бы тут :idea:

Бросил кость ватанам пусть грызут :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:03

Немного цифр и процентов по протестующим (в подражание одному из наших форумчан, любителю цифр).

В Беларуси бастует "Гродно Азот", людей пытаются заставить вернуться к работе (фото, видео)
19 августа 2020
...
В белорусском Гродно сотрудники предприятия «Гродно Азот» вышли на забастовку.
...
Как сообщает TUT.by, в забастовке принимают участие около 500 человек.
...

https://www.unian.net/world/protesty-v- ... 17909.html

Структура
...
В структуру ОАО «Гродно Азот» помимо основных технологических цехов входят вспомогательные цеха, службы и медико-санитарная часть.

ОАО «Гродно Азот» является учредителем следующих унитарных предприятий: УП «Азот Рем Строй», УП «АзотСервис», УП «АзотСпецТранс», УП «АзотХимФортис».
...

https://www.azot.by/about/struktura/
Профсоюзный комитет ОАО «Гродно Азот»
...
В структуру входят профсоюзные организации (по состоянию на 01.08.2020):

филиала «Завод Химволокно» с правом юридического лица — распространяется коллективный договор ОАО «Гродно Азот»;
41 цеховая организации подразделений ОАО «Гродно Азот» (5106 членов Белхимпрофсоюза) и цеховая организация совета ветеранов (2528 члена Белхимпрофсоюза) — распространяется коллективный договор ОАО «Гродно Азот»;
УП «Азот Рем Строй» (404 члена Белхимпрофсоюза), УП «АзотХимФортис» (116 членов Белхимпрофсоюза), УП «АзотСпецТранс» (530 членов Белхимпрофсоюза), УП «АзотСервис» (936 членов Белхимпрофсоюза), — без права юридического лица.

https://www.azot.by/about/obshchestvenn ... odno-azot/

5106 + 404 + 116 + 530 + 936 = 7092 человека ( без учета 2528 "цеховая организация совета ветеранов", а ведь они-то тоже могут участвовать в забастовке).

500 бастующих от 7092 = 7,05%.

В городах Беларуси продолжаются акции протеста (фото)
22 августа 2020
...
Как передает «Украинская правда», в центре Минске проходит шествие, в котором принимают участие около трех тысяч человек.
...

https://www.unian.net/world/u-bilorusi- ... 21662.html

Численность населения на 1 января 2020 г. по областям Республики Беларусь (тысяч человек)
...
г. Минск - 2 020,6
...

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya ... yan_poobl/

Трудоспособное население 2/5 (условно), что от 2 020 600 чел. составит 808 240 чел. (хотя фактически на 2019 г. оно составляло 57,35% - http://www.belstat.gov.by/upload-belsta ... irost.xlsx, но тогда % будет еще меньше)

3 000 протестующих от 808 240 составит 0,37%.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:18

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:То есть Вы сами показали, что мировая торговля может сделать Беларусь выше. Хоть с Лукой, хоть без.
Так и я о том же.

Та не може Білорусь стати ніяким центром торгівлі. Що за фантазії?
У них навіть виходу до моря немає!
Тим більше - торгівлею між ким і ким?
В України в цьому плані набагато краще географічне становище.

Мене взагалі дивує - чому форумчани зовсім не вірять в Україну, яка змогла побороти диктатуру, яка підписала асоціацію з Європою.
Зате чомусь так вірять в Білорусь, яка фактично нічого не досягла, яка 26 років не може побороти диктатора, і схоже ще пару років не зможе. Яка на 100% залежить від іншої диктатури.

Речь была о возможностях (точнее шансах), а не о вере.

Вот потому что Украина более самодостаточна, шансы у нее меньше.
Наши можновладци могут позволить себе так и двигаться ей еле-еле, по минимуму.
Беларусь же, примерная к стенке, чтобы выжить, имеет большую вероятность пойти на рывок.
Почитайте Ли Куаня ... он так прямо и указывал, что чтобы выжить необходимо было пойти на такие глубокие изменения.

Точно также Китай, чтобы не сдохнуть с голоду, упал в ноги, пошёл на изменения, получил результат.

А у нас ... (образно) всех всё устраивает. Ну на фига власть имущим реформы и более глубокая интеграция в ЕС?!
Их даже война не заставила))

Устойчивость - это для Украины с одной стороны хорошо, но с точки зрения стимула быстрее развиваться - плохо.

Поэтому и твержу -- всё у нас будет норм, Але низенько-низенько.
detroytred
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