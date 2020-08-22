Додано: Нед 23 сер, 2020 00:18

andrijk777 написав: detroytred написав: То есть Вы сами показали, что мировая торговля может сделать Беларусь выше. Хоть с Лукой, хоть без.

Так и я о том же.

То есть Вы сами показали, что мировая торговля может сделать Беларусь выше. Хоть с Лукой, хоть без.Так и я о том же.

Та не може Білорусь стати ніяким центром торгівлі. Що за фантазії?

У них навіть виходу до моря немає!

Тим більше - торгівлею між ким і ким?

В України в цьому плані набагато краще географічне становище.



Мене взагалі дивує - чому форумчани зовсім не вірять в Україну, яка змогла побороти диктатуру, яка підписала асоціацію з Європою.

Зате чомусь так вірять в Білорусь, яка фактично нічого не досягла, яка 26 років не може побороти диктатора, і схоже ще пару років не зможе. Яка на 100% залежить від іншої диктатури. Та не може Білорусь стати ніяким центром торгівлі. Що за фантазії?У них навіть виходу до моря немає!Тим більше - торгівлею між ким і ким?В України в цьому плані набагато краще географічне становище.Мене взагалі дивує - чому форумчани зовсім не вірять в Україну, яка змогла побороти диктатуру, яка підписала асоціацію з Європою.Зате чомусь так вірять в Білорусь, яка фактично нічого не досягла, яка 26 років не може побороти диктатора, і схоже ще пару років не зможе. Яка на 100% залежить від іншої диктатури.

Речь была о возможностях (точнее шансах), а не о вере.Вот потому что Украина более самодостаточна, шансы у нее меньше.Наши можновладци могут позволить себе так и двигаться ей еле-еле, по минимуму.Беларусь же, примерная к стенке, чтобы выжить, имеет большую вероятность пойти на рывок.Почитайте Ли Куаня ... он так прямо и указывал, что чтобы выжить необходимо было пойти на такие глубокие изменения.Точно также Китай, чтобы не сдохнуть с голоду, упал в ноги, пошёл на изменения, получил результат.А у нас ... (образно) всех всё устраивает. Ну на фига власть имущим реформы и более глубокая интеграция в ЕС?!Их даже война не заставила))Устойчивость - это для Украины с одной стороны хорошо, но с точки зрения стимула быстрее развиваться - плохо.Поэтому и твержу -- всё у нас будет норм, Але низенько-низенько.