Немного цифр и процентов по протестующим (в подражание одному из наших форумчан, любителю цифр).
В Беларуси бастует "Гродно Азот", людей пытаются заставить вернуться к работе (фото, видео) 19 августа 2020 ... В белорусском Гродно сотрудники предприятия «Гродно Азот» вышли на забастовку. ... Как сообщает TUT.by, в забастовке принимают участие около 500 человек. ...
Профсоюзный комитет ОАО «Гродно Азот» ... В структуру входят профсоюзные организации (по состоянию на 01.08.2020):
филиала «Завод Химволокно» с правом юридического лица — распространяется коллективный договор ОАО «Гродно Азот»; 41 цеховая организации подразделений ОАО «Гродно Азот» (5106 членов Белхимпрофсоюза) и цеховая организация совета ветеранов (2528 члена Белхимпрофсоюза) — распространяется коллективный договор ОАО «Гродно Азот»; УП «Азот Рем Строй» (404 члена Белхимпрофсоюза), УП «АзотХимФортис» (116 членов Белхимпрофсоюза), УП «АзотСпецТранс» (530 членов Белхимпрофсоюза), УП «АзотСервис» (936 членов Белхимпрофсоюза), — без права юридического лица.
detroytred написав:То есть Вы сами показали, что мировая торговля может сделать Беларусь выше. Хоть с Лукой, хоть без. Так и я о том же.
Та не може Білорусь стати ніяким центром торгівлі. Що за фантазії? У них навіть виходу до моря немає! Тим більше - торгівлею між ким і ким? В України в цьому плані набагато краще географічне становище.
Мене взагалі дивує - чому форумчани зовсім не вірять в Україну, яка змогла побороти диктатуру, яка підписала асоціацію з Європою. Зате чомусь так вірять в Білорусь, яка фактично нічого не досягла, яка 26 років не може побороти диктатора, і схоже ще пару років не зможе. Яка на 100% залежить від іншої диктатури.
Речь была о возможностях (точнее шансах), а не о вере.
Вот потому что Украина более самодостаточна, шансы у нее меньше. Наши можновладци могут позволить себе так и двигаться ей еле-еле, по минимуму. Беларусь же, примерная к стенке, чтобы выжить, имеет большую вероятность пойти на рывок. Почитайте Ли Куаня ... он так прямо и указывал, что чтобы выжить необходимо было пойти на такие глубокие изменения.
Точно также Китай, чтобы не сдохнуть с голоду, упал в ноги, пошёл на изменения, получил результат.
А у нас ... (образно) всех всё устраивает. Ну на фига власть имущим реформы и более глубокая интеграция в ЕС?! Их даже война не заставила))
Устойчивость - это для Украины с одной стороны хорошо, но с точки зрения стимула быстрее развиваться - плохо.
Поэтому и твержу -- всё у нас будет норм, Але низенько-низенько.
Не зрозумів жодного аргументу. У поляків був вибір йди на Захід або йти .... куди?
Залишатись в орбіті СРСР,який збирався трансформуватись в СНГ + якби Поляки+Прибалти+Україна(після ГКЧП) - не прийняли рішення будувати своє - СРСР в тій чи іншій реінкарнації все одно б залишився Друге питання,що економічна криза тобі б накрила сильніше і на пару років пізніше Тому Поляки прийняли свідомий вибір відірватись від нафтових дотацій і ринків збуту від СРСР і піти в Європу Ясно що коли твій імпорт ведеться в перевідних рублях ,а експорт орієнтований в СРСР - перехід на світові ціни=крах болючий і відразу... Але свято місце пусто не буває ,тому Крах-стабілізація-відродження
zРадио написав:Бардак в твоей голове (с) Превознося Польшу, ты, очевидно, намекаешь на ее выигрышно-высокие показатели уровня жизни в сравнении с Украиной и Беларусью. Только манипулятивно поменял их местами, потому что реальность такова - Польша, Беларусь, Украина. И догнать Беларусь мы можем только одним способом - если и там будет спровоцирован раскол общества. Может, поэтому ты, Андрийко и прочие песикоты так активно и топите за белорусский майдан?
Давай так 1 В мене бардак - а ти люмпен в порівнянні зі мною..от і виходить (для пересічних) Краще такий бардак як в мене-ніж такий порядок як в тебе 2 В шахах є таке поняття - цугцванг - будь який наступний хід веде до погіршення існуючої ситуації.... Поляки в 1990 перебуваючи в цугцвангу-вибрали рух в напрямку Європи... Ситуація в них на момент після вибору - стала катастрофічною в порівнянні навіть з нами...але пройшло десяток років і ми побачили - тодішнє їхнє погіршення-було умовою їх сьогоднішнього кращого життя.. Ми з 1990 по 2004 - ходів не робили,але в 2004 прийшлось зробити....наша ситуація погіршилась , в 2010 - ми відкотили трошки назад - ситуація не покращилась(стагнація в повний ріст) , в 2014 - наступний крок в Європу-педерація на нас війною,світ на педерацію санкції... 2020 і в нас мінімалка вища ніж в педерації...в той час коли в 2004 в педерації всі показники були кращі від наших 3 Тепер про Білорусь Перебуваючи на утриманні педерації - білоруси жили стабільніше ніж ми..але все одно стагнуючи разом з росією Поки ціни на енергоносії дозволяли - росія так -сяк підтримувала якість життя пересічних на вищому ніж в Україні рівні Ціни на енергоносії впали - рівень життя 44% педераційників погіршився і впав нижче середньоукраїнського, ясно що в сателітів а-ля Білорусь-цей показник погіршиться ще сильніше.... 4 Але якщо Білоруси так і залишаться в ситуації цугцвангу - вони все одно змушені будуть колись робити хід.... А от тут цікаво Поляки з Прибалтами зробили хід першими - і тепер ніхто не порівнює якість їх життя з якістю життя в росії,Україні або Білорусі...бо порівняння точно не на користь трьох останніх Ми зробили крок другими - якщо 15 років тому кримчани і сьогоднішні ордловці були твердо переконані що в москалів краще..то тепер все не так однозначно... А що буде через 10-15 років? Білоруси програють однозначно Росіяни може й не програють(велика самодостатня країна) ,але це при умові що фюреро-карликів поприбирають і з російського ВВП не будуть йти до 25% на військові витрати А як тільки зменшать військові витрати(відмовляться від ідеології зовнішнього ворога) ,можна зменшити витрати на міністерство внутрішніх справ(істерії менше-народ спокійніший-злочинів менше) ,а щоб зменшити істерію -можна відмовитись від скабєєвої з раша-тудей... От і вийде -росіяни втратять доходи ,але компенсують їх зменшенням витрат А що буде з Білорусами? З їх ВПК завязаному на росію, і Бюджетом збалансованим за рахунок 10 млрд доларів дотацій до цін на нафту/газ?
Прикольно: 1. Сегодня - в 2010 ми відкотили трошки назад. Трошки назад)) 2. А до этого постоянно было - при Яныке даже не нужно было росфлаги вывешивать над АП и так был полный контроль Москвы (перечень сбежавших в рашку).
Я ж казав - аналітика і ви -це антагоністи.... 1 Все пізнається в порівнянні 2 В порівнянні з до 2004 - 2010-2014 =стабілізація( як нікуди не йшли ,так і не йдемо) В порівнянні з 2004-2010 - 2010-2014=відкат в росію В порівнянні з 2010-2014 - 2014-2019= рух в Європу В порівнянні з 2014-2019 - 2019 і по сьогодні = гімно в ополонці(крок вперед+крок назад) В порівнянні 2019-сьогодні з 2010-2014=рух в Європу