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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Нед 23 сер, 2020 09:38
Будивельник
Я ж тоже казав, что на лавры аналитика в отличие от кое-кого не претендую.
Вы, как обычно, ключевое слово якобы пропустили -- "трошки".
Объясняю: я не отрицал наличие отката и естественно, понимаю, что рух относительный. Я указал на это Ваше "трошки", противоречащее вчерашнему отнюдь не трошки (а полному контролю со стороны рашки - даже флаги вывешивать не нужно, в Вашем определении степени этого назад в сторону рашки).
Крайний раз так подробно разъяснению ..., потому что нет смысла.
Буду короче -- Вы, как обычно, подменили предмет. Вместо степени отката (руха), на которую я обратил внимание, начали о самом факте руха.
Почему обратил?
Да прикольно... как Вам захочется, так и вертите: то Янык под рашку загнал (разве что рашофлаги не вывесили), то всего лишь трошки))))))) відкотив назад.
Вот такие дичайшие противоречия у Вас регулярно.
В Вашей аналитике))
Я же лишь обращаю внимание на грубейшие ошибки в ней.
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detroytred
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Додано: Нед 23 сер, 2020 09:46
Будивельник
Какой выбор у поляков?!
Их в орбиту СССР загнали практически силой, давлением. И удерживали.
Появилась возможность вырваться, они её сразу же реализовали.
А не свідомо выбирали.
Поэтому оппонент и не понимает о каком выборе Вы говорите.
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detroytred
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Додано: Нед 23 сер, 2020 09:54
detroytred написав:
как Вам захочется, так и вертите
Вам окремо за те що себе примітивом виставляєте-доплачують?
Чи ви по життю такий?
Хоча в останнє слабо віриться-адже амебоподібні не могли б дослужити до пенсії навіть у армії зразка 1990-2013
1 Світ складається з мільйонів кольорів, а не двох(чорний/білий як у вас)
2 Проросійськість Януковича,не заважала йому використовувати капіталістичні засоби заробляння+зберігання грошей в банках пендосії..
3 Як людина.яка відкрито признає що вона в аналітиці - дебілоїд...
Може брати на себе ризики аналізу чужих дописів?
Труси/хрестик?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 23 сер, 2020 10:00
detroytred написав:
Появилась возможность вырваться, они её сразу же реализовали.
А не свідомо выбирали.
Це тільки той , хто переконаний що мясо береться на складі, а обєм харчу визначається статутом - переконаний що люди не думають про вибір
1 Крім загнали силою...ще й привязали економічно
2 Поляки чудово усвідомлювали ,що розрив економічних звязків і зростання цін на енергоносії одномоментно до світової ціни-погіршить їхнє життя
3 Але вибір між свободою завтра і як наслідок-голодом сьогодні
Вони зробили свідомо.
Могли вибрати пайку в реформованому концтаборі...перекладаючи право вибору на майбутні покоління....
Тому
Україна 2004 = Польща 1971
Україна 2014 = Польща 1990
Білорусь 2020 =Україна 2004
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 23 сер, 2020 10:15
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Додано: Нед 23 сер, 2020 10:20
budivelnik написав: detroytred написав:
как Вам захочется, так и вертите
Вам окремо за те що себе примітивом виставляєте-доплачують?
Чи ви по життю такий?
Хоча в останнє слабо віриться-адже амебоподібні не могли б дослужити до пенсії навіть у армії зразка 1990-2013
1 Світ складається з мільйонів кольорів, а не двох(чорний/білий як у вас)
2 Проросійськість Януковича,не заважала йому використовувати капіталістичні засоби заробляння+зберігання грошей в банках пендосії..
3 Як людина.яка відкрито признає що вона в аналітиці - дебілоїд...
Може брати на себе ризики аналізу чужих дописів?
Труси/хрестик?
Кратко -- вообще подменили предмет.
Какой анализ Ваших дописів?
Я Вам на грубейшие (считай) элементарнейшие) ошибки, лежащие в основе Вашей аналитики)), указываю.
Вы же поэтому генерите-то, искажая, в ответ (признает себя де*** в аналитике и пр.) новые и старые глупости.
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detroytred
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