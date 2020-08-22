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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Нед 23 сер, 2020 09:38
Будивельник
Я ж тоже казав, что на лавры аналитика в отличие от кое-кого не претендую.
Вы, как обычно, ключевое слово якобы пропустили -- "трошки".
Объясняю: я не отрицал наличие отката и естественно, понимаю, что рух относительный. Я указал на это Ваше "трошки", противоречащее вчерашнему отнюдь не трошки (а полному контролю со стороны рашки - даже флаги вывешивать не нужно, в Вашем определении степени этого назад в сторону рашки).
Крайний раз так подробно разъяснению ..., потому что нет смысла.
Буду короче -- Вы, как обычно, подменили предмет. Вместо степени отката (руха), на которую я обратил внимание, начали о самом факте руха.
Почему обратил?
Да прикольно... как Вам захочется, так и вертите: то Янык под рашку загнал (разве что рашофлаги не вывесили), то всего лишь трошки))))))) відкотив назад.
Вот такие дичайшие противоречия у Вас регулярно.
В Вашей аналитике))
Я же лишь обращаю внимание на грубейшие ошибки в ней.
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detroytred
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Додано: Нед 23 сер, 2020 09:46
Будивельник
Какой выбор у поляков?!
Их в орбиту СССР загнали практически силой, давлением. И удерживали.
Появилась возможность вырваться, они её сразу же реализовали.
А не свідомо выбирали.
Поэтому оппонент и не понимает о каком выборе Вы говорите.
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detroytred
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Додано: Нед 23 сер, 2020 09:54
detroytred написав:
как Вам захочется, так и вертите
Вам окремо за те що себе примітивом виставляєте-доплачують?
Чи ви по життю такий?
Хоча в останнє слабо віриться-адже амебоподібні не могли б дослужити до пенсії навіть у армії зразка 1990-2013
1 Світ складається з мільйонів кольорів, а не двох(чорний/білий як у вас)
2 Проросійськість Януковича,не заважала йому використовувати капіталістичні засоби заробляння+зберігання грошей в банках пендосії..
3 Як людина.яка відкрито признає що вона в аналітиці - дебілоїд...
Може брати на себе ризики аналізу чужих дописів?
Труси/хрестик?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 23 сер, 2020 10:00
detroytred написав:
Появилась возможность вырваться, они её сразу же реализовали.
А не свідомо выбирали.
Це тільки той , хто переконаний що мясо береться на складі, а обєм харчу визначається статутом - переконаний що люди не думають про вибір
1 Крім загнали силою...ще й привязали економічно
2 Поляки чудово усвідомлювали ,що розрив економічних звязків і зростання цін на енергоносії одномоментно до світової ціни-погіршить їхнє життя
3 Але вибір між свободою завтра і як наслідок-голодом сьогодні
Вони зробили свідомо.
Могли вибрати пайку в реформованому концтаборі...перекладаючи право вибору на майбутні покоління....
Тому
Україна 2004 = Польща 1971
Україна 2014 = Польща 1990
Білорусь 2020 =Україна 2004
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 23 сер, 2020 10:15
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Додано: Нед 23 сер, 2020 10:20
budivelnik написав: detroytred написав:
как Вам захочется, так и вертите
Вам окремо за те що себе примітивом виставляєте-доплачують?
Чи ви по життю такий?
Хоча в останнє слабо віриться-адже амебоподібні не могли б дослужити до пенсії навіть у армії зразка 1990-2013
1 Світ складається з мільйонів кольорів, а не двох(чорний/білий як у вас)
2 Проросійськість Януковича,не заважала йому використовувати капіталістичні засоби заробляння+зберігання грошей в банках пендосії..
3 Як людина.яка відкрито признає що вона в аналітиці - дебілоїд...
Може брати на себе ризики аналізу чужих дописів?
Труси/хрестик?
Кратко -- вообще подменили предмет.
Какой анализ Ваших дописів?
Я Вам на грубейшие (считай) элементарнейшие) ошибки, лежащие в основе Вашей аналитики)), указываю.
Вы же поэтому генерите-то, искажая, в ответ (признает себя де*** в аналитике и пр.) новые и старые глупости.
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detroytred
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Додано: Нед 23 сер, 2020 10:34
budivelnik написав: detroytred написав:
Появилась возможность вырваться, они её сразу же реализовали.
А не свідомо выбирали.
Це тільки той , хто переконаний що мясо береться на складі, а обєм харчу визначається статутом - переконаний що люди не думають про вибір
1 Крім загнали силою...ще й привязали економічно
2 Поляки чудово усвідомлювали ,що розрив економічних звязків і зростання цін на енергоносії одномоментно до світової ціни-погіршить їхнє життя
3 Але вибір між свободою завтра і як наслідок-голодом сьогодні
Вони зробили свідомо.
Могли вибрати пайку в реформованому концтаборі...перекладаючи право вибору на майбутні покоління....
Тому
Україна 2004 = Польща 1971
Україна 2014 = Польща 1990
Білорусь 2020 =Україна 2004
Так на это Вам оппонент сразу указал. Что выбор они сделали давно и сознательно.
А в 90-х не выбирали. Не было выбора у них. Уже давно сделан.
Вы себя-то хоть понимаете, читаете?!))))))))))))
Вы на цуцванг и выбор в какой период указали?
В 1990 году.
Какое погиршення життя от разрыва экономических связей в виде фактора, влияющего на выбор в 90-ом?!
Поляки против войск поднимались ранее, не боясь погиршення от пуль.
Выбор уже давно был сделан.
Короче -- себя, свою аналитику хоть читайте. А не рефлексируйте за складами и пайкой своей службы.
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detroytred
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Додано: Нед 23 сер, 2020 10:35
detroytred
Хочеш переведу твій набір букв?
1 Ні бельмеса не зрозумів в дописах опонента
2 В черговий раз спробував прикрити свою тупість шаблоном ,який використовуєш постійно.
Для тих в кого рація на бронепоїзді...
1 Що янукович, що лукашенко - є національними керівниками
2 Це не заважало ні першому ні другому підлаштовуватись під парадигму розвитку росії
3 Що один ,що другий як запасний аеродром для втечі розглядали виключно росію (янукович скористався) лукашенко планує
4 Поки в них виходило відгризати від планів росії хоч якісь мізерні перференції для себе і Держав якими вони керують - до того часу вони були керівниками цих держав.
Що ще тобі з монохромним баченням світу не зрозуміло?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 23 сер, 2020 10:38
budivelnik написав:detroytred
Хочеш переведу твій набір букв?
1 Ні бельмеса не зрозумів в дописах опонента
2 В черговий раз спробував прикрити свою тупість шаблоном ,який використовуєш постійно.
Для тих в кого рація на бронепоїзді...
1 Що янукович, що лукашенко - є національними керівниками
2 Це не заважало ні першому ні другому підлаштовуватись під парадигму розвитку росії
3 Що один ,що другий як запасний аеродром для втечі розглядали виключно росію (янукович скористався) лукашенко планує
4 Поки в них виходило відгризати від планів росії хоч якісь мізерні перференції для себе і Держав якими вони керують - до того часу вони були керівниками цих держав.
Що ще тобі з монохромним баченням світу не зрозуміло?
Ты, как обычно, подменили предмет.
Точнее все предметы.
Непонятно было твоему оппоненту.
Я тебе объяснил почему. В чем ты элементарно ошибся.
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detroytred
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Додано: Нед 23 сер, 2020 10:42
detroytred написав:
Какое погиршення життя от разрыва экономических связей в виде фактора, влияющего на выбор в 90-ом?!
Ви були в Польщі
а - до 1980
б - в 1989-1995
г - після 1995?
Були?, думаю що ні
А я був
І те що бачив в 1990 - це був жах...Наша гіперінфляція,там і близько не стояла...
Люди зарплати отримували два рази в день , а витрачали ще швидше....
Тому
Поляки в 1990 могли вибрати шлях збереження економічних звязків з росією...і цим просто прирекли б своїх нащадків на гіперінфляцію не в 1990, а в 2020....
Тепер про Білорусів
1 В них 70% промисловості-Державна
2 Якщо Білорусь ввести у вигляді області в РФ..то прикольно ,область є власником підприємств....
Але з іншого боку
Якщо навіть роздати цих 70% підприємств,з яких 95% на державній дотації...то акціонери(читай працівники) отримають не зарплату.а обовязок приносити гроші з дому......
Ну і?
Є в Білорусів вибір?
Жити так як зараз - економічно не тягне росія
Жити самостійно - економічно не тягнуть вони..
Тому
Зараз вони виженуть Лукашенка,але ляжуть під росію....
Через 10 років , коли в них ще трошки зміниться свідомість(адже поляки-прибалти живуть краще) вони ще раз забузять...і отримають тимчасове погіршення(років на 5-10) ,після якого ще років 10-20 будуть доганяти сусідів по свободі/якості...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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