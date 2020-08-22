RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 10:43

Re: Політична ситуація в Білорусі

  detroytred написав:
  budivelnik написав:detroytred
Хочеш переведу твій набір букв?
1 Ні бельмеса не зрозумів в дописах опонента
2 В черговий раз спробував прикрити свою тупість шаблоном ,який використовуєш постійно.

Для тих в кого рація на бронепоїзді...
1 Що янукович, що лукашенко - є національними керівниками
2 Це не заважало ні першому ні другому підлаштовуватись під парадигму розвитку росії
3 Що один ,що другий як запасний аеродром для втечі розглядали виключно росію (янукович скористався) лукашенко планує
4 Поки в них виходило відгризати від планів росії хоч якісь мізерні перференції для себе і Держав якими вони керують - до того часу вони були керівниками цих держав.

Що ще тобі з монохромним баченням світу не зрозуміло?

Ты, как обычно, подменили предмет.
Точнее все предметы.

Непонятно было твоему оппоненту.
Я тебе объяснил почему. В чем ты элементарно ошибся.

Я ж казав-ні бельмеса ти не зрозумів і користуєшся шаблонами
В останніх 4 відповідях - ти три рази приміняв виділений шаблон в тому чи іншому вигляді.
І жодного разу не привів свою аргументацію по суті теми.
Тобто ти критикуєш просто тому що критикуєш (при чому рефлекторно по принципу сам дурак), але знань опонувати в тебе катма.
От що я підмінив...?
І де помилився?

Ти у нас істина в останній інстанції яка визначає хто правий а хто ні?
тому
Замість надування щік і ссилок на інших - висловлюй виключно свою думку по темі...
Якщо власних думок нема - то що ти тут робиш? тоді сопи в трубочку і читай розумніших...поки сам не порозумнієш...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 23 сер, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23339
З нами з: 15.01.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 2391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 10:52

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ты, как обычно, подменили предмет.
Я ж казав-ні бельмеса ти не зрозумів і користуєшся шаблонами
В останніх 4 відповідях - ти три рази приміняв виділений шаблон в тому чи іншому вигляді.
І жодного разу не привів свою аргументацію по суті теми.
Тобто ти критикуєш просто тому що критикуєш (при чому рефлекторно по принципу сам дурак), але знань опонувати в тебе катма.

Ага))
Я указываю на конкретное твое применение шаблонов -- подмену предмета.
Ты 4 раза подменял, естественно, 4 раза тебе на это указал.

Почему твои ошибки имеют значение?
Потому что они лежат в корне твоей аналитики.
Вчера у тебя полный контроль, сегодня - трошки назад. Вертишь-искажаешь, как тебе выгодно для аргументации.
И на этом фундаменте строишь всё здание.
У тебя это классика твоих опусов.
Остаётся только внимательно отыскать вот этот твой выверт.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23250
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 10:56

  detroytred написав:Вчера у тебя полный контроль, сегодня - трошки назад.
Ще раз для впертих невігласів....
1 Янукович - президент України в 2010-2014 році.
2 Його втеча в росію ,підтверджує що він виконував захцянки росії....але не заперечує що він як Президент України робив потрібні речі для України
3 Те що він робив потрібні речі для України - не заперечує того ,що по багатьом питанням його можна судити за зраду України...
4 Українське суспільство за часів януковича , все одно рухалось в сторону Європи .хоча й не так швидко як за часів Ющенка.
Тому
а - що в 2008 ,що в 2010 ,що в 2014 - ми рухались в Європу
б - найшвидше ми йшли в Європу в 2014+, менш швидко в 2004-2010 , ще менш швидко в 2010-2014
Якщо швидкість 2004-2010 взяти за нуль , то в 2010-2014 - ми рухались в протилежну сторону
Але хіба ать-два в своїй голові може вкласти подібні математичні варіанти..
Хіба він знає що таке вектор і абсолют?

Простий приклад Коломойський
За озброєння Добробатів - йому треба присвоїти звання Героя України ,Головного Жидо-Бандерівця
За крадіжки з Приватбанку - посадити

Розумієш , монохромний ти наш?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 23 сер, 2020 11:00, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23339
З нами з: 15.01.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 2391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 10:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Какое погиршення життя от разрыва экономических связей в виде фактора, влияющего на выбор в 90-ом?!
Ви були в Польщі
а - до 1980
б - в 1989-1995
г - після 1995?
Були?, думаю що ні
А я був
І те що бачив в 1990 - це був жах...Наша гіперінфляція,там і близько не стояла...
Люди зарплати отримували два рази в день , а витрачали ще швидше....
Тому
Поляки в 1990 могли вибрати шлях збереження економічних звязків з росією...і цим просто прирекли б своїх нащадків на гіперінфляцію не в 1990, а в 2020....

Тепер про Білорусів
1 В них 70% промисловості-Державна
2 Якщо Білорусь ввести у вигляді області в РФ..то прикольно ,область є власником підприємств....
Але з іншого боку
Якщо навіть роздати цих 70% підприємств,з яких 95% на державній дотації...то акціонери(читай працівники) отримають не зарплату.а обовязок приносити гроші з дому......

Ну і?
Є в Білорусів вибір?
Жити так як зараз - економічно не тягне росія
Жити самостійно - економічно не тягнуть вони..
Тому
Зараз вони виженуть Лукашенка,але ляжуть під росію....
Через 10 років , коли в них ще трошки зміниться свідомість(адже поляки-прибалти живуть краще) вони ще раз забузять...і отримають тимчасове погіршення(років на 5-10) ,після якого ще років 10-20 будуть доганяти сусідів по свободі/якості...

Не могли поляки в 90-ом выбирать и выбрать рашовектор.
Выбор уже давно был ими сделан.

Поэтому твой оппонент недоумевал.
И сразу указал тебе на это.

За Беларусь я не заперечував. Ты постоянно зачем-то вместо обсуждения предмета тычешь в очевидности, как-будто оппонент их отрицает или не видит.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23250
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:05

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Вчера у тебя полный контроль, сегодня - трошки назад.
Ще раз для вертих невігласів....
1 Янукович - президент України в 2010-2014 році.
2 Його втеча в росію ,підтверджує що він виконував захцянки росії....але не заперечує що він як Президент України робив потрібні речі для України
3 Те що він робив потрібні речі для України - не заперечує того ,що по багатьом питанням його можна судити за зраду України...

Простий приклад Коломойський
За озброєння Добробатів - йому треба присвоїти звання Героя України ,Головного Жидо-Бандерівця
За крадіжки з Приватбанку - посадити

Розумієш , монохромний ти наш?

Зачем ты тычешь только в Янека?))

До этого ты по пунктам тыкал: президент, МО, сбу и т.д., в скупку активов рашолигархи и делал вывод о разве что
рашофлаги не вывесили, потому что незачем.

Ты определись со своими противоречиями, а не тыкай сейчас в очевидное. В разные действия Яныка, что естественно.
Со своими противоречиями определись.

Я тебе уже два раза указал, что речь не о векторе движения, а о степени этого самого отката назад при Яныке.
У тебя: то полный!!! контроль, то трошки!!! назад.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23250
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:15

Re: Політична ситуація в Білорусі

  detroytred написав:Не могли поляки в 90-ом выбирать и выбрать рашовектор.
Як все таки все запущено
1 ОУН під проводом Бандери вибрало євровектор розвитку ще в 40-вих ,навіть не зважаючи на те що до 1944 Бандера сидів в Європі у вязниці
2 Галичина євровектор вибирала в 1990-голосуючи за Чорновола
3 50%+1 українців вибирало євровектор в 2004
Питання на засипку
Коли Україна вибрала Євровектор?
Відповідь - в 2014 році.
А чому не в 2004?
Та тому , що в 2010 вибрали такого що міг розвернути вектор...
І тільки в 2014 - стало ясно усім куди треба йти ,тому тільки з 2014 можна стверджувати що УКРАЇНА ( а не окремі території) вибрала Євровектор.

Так само і з поляками
В 1970 - поперли Гамулку, але вибрали Герега(шило на мило ,бо і той і той совкоспрямований)
В 1990 - поперли Герега , до влади прийшов Ярузельський
І от тільки після того як поперли Ярузельського - можна сказати що вони зробили вибір
А якби Ярузельський втримався?
То що з того ,що в 1970 і в 1990 - поляки когось поперли.

Точно так само і з Білорусами.
Попруть вони зараз Лукашенка чи не попруть - все одно на пару років залишаться в російській орбіті.бо основна маса населення.ще не усвідомила що проблема не в лукашенко-проблеми в їх г8оловах.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23339
З нами з: 15.01.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 2391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:50

В 90 поляки реализовали!!! выбор.
А сам выбор они сделали давным давно.
Поэтому Союз и удерживал их силой с пряником. Удерживал, не давал реализовать!!! этот самый давно сделанный выбор.

Я пас. Может Андрей тебе разжует.
Ты уж слишком тугой..., не различаешь предметы.

_-----__------------__------------
'Якщо швидкість 2004-2010 взяти за нуль , то в 2010-2014 - ми рухались в протилежну сторону (с). Будивельник

Классическая демагогия!
Из разряда - літають, але низенько-низенько.
Будивельник, поэтому твои опусы нельзя всерьёз воспринимать.

З.ы. к тому же я тебе уже много раз указал, что противоречие у тебя заключается не в направлении "назад", а в твоей же оценке степени этого назад - то практически полный контроль рашкой, то трошки)) назад.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23250
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:52

  Ой+ написав:
  zРадио написав:И догнать Беларусь мы можем только одним способом - если и там будет спровоцирован раскол общества.


То хто його коле - Лука зі своїми чорносотенними опричниками-садистами? Чого не відійшов по чесному?
А "чудо" вже і так видохлось:
О том, каким видится ему "белорусское экономическое чудо", на своей странице в соцсети рассказал бизнесмен Александр Деркач:

"Госсектор – 70% ВВП. Весь в долгах. Весь дотируется. На поддержание его штанов до работающего состояния ежегодно тратится 10% ВВП. Эффективность управления нулевая. Эффективность работы нулевая. Из 10 крупнейших предприятий страны только три прибыльных (два нефтеперерабатывающих и одно - калийных удобрений). Тотальная зависимость от России. По подсчетам МВФ, с 2005 по 2015 год российская экономическая поддержка Беларуси через цены на энергоносители и другие источники составила больше 100 млрд. долларов. И тот же МВФ посчитал, что при отмене россиянами "налогового маневра", по которому Беларусь получала основные дотации, приведет к тому, что надо будет срочно искать деньги на внешних рынках. И к 2023 году внешние долги вырастут до 70% ВВП. Поэтому то, что сегодня происходит в Беларуси, это не только личный вопрос Лукашенко, которого вчера любили все. Вопрос гораздо шире - как стране жить дальше. Социализм 80-х за чужие деньги подходит к логическому завершению. Потому и россияне так спокойно наблюдают всю эту картину, понимая, что "тумблер от Беларуси" у них". https://kp.ua/economics/674787-oryentat ... vat-evropu

По старому, як і в нас у 2013, "госпідарювати" довго би не вийшло. Тепер обвал будуть списувати на ворогів, але і без конфлікту схема себе практично вичерпала.


"Госсектор – 70% ВВП. Весь в долгах. Весь дотируется. На поддержание его штанов до работающего состояния ежегодно тратится 10% ВВП.
Цікава порохоботьсяка арифметика.
Якось дивно, дотуємо 10% ВВП, отримуєм 70% ВВП, тобто 60% "на шару".
Це все одно, що вклав 10 грн. (зробив донат) отримав 70 грн.

А в кінці кінців такі розмови закінчуються тим, що відвалюються "дотовані Крим та Донбас", а решта України отримує "полегшення" і летить економіка в прірву.

Так доцарюватися можна, що лишиться "недотований" Київ у "патрийотів".
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21167
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:59

  Lion+ написав:
  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:Так кто замутил майдан в Беларусии?
Писали ж что Путин

Кремль твой замутил кто ж ещё.
Скажет khuylo фуу и не станет протестов


Так вы тут за Путина топите?
Хвалить надо Лукашенко и клеймить заговорщиков.
Или ты тоже агент Путина и против Лукашенко? :idea:

Ворог мого ворога - мій друг.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21167
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 12:11

  flyman написав:
  Ой+ написав:
  zРадио написав:И догнать Беларусь мы можем только одним способом - если и там будет спровоцирован раскол общества.


То хто його коле - Лука зі своїми чорносотенними опричниками-садистами? Чого не відійшов по чесному?
А "чудо" вже і так видохлось:
О том, каким видится ему "белорусское экономическое чудо", на своей странице в соцсети рассказал бизнесмен Александр Деркач:

"Госсектор – 70% ВВП. Весь в долгах. Весь дотируется. На поддержание его штанов до работающего состояния ежегодно тратится 10% ВВП. Эффективность управления нулевая. Эффективность работы нулевая. Из 10 крупнейших предприятий страны только три прибыльных (два нефтеперерабатывающих и одно - калийных удобрений). Тотальная зависимость от России. По подсчетам МВФ, с 2005 по 2015 год российская экономическая поддержка Беларуси через цены на энергоносители и другие источники составила больше 100 млрд. долларов. И тот же МВФ посчитал, что при отмене россиянами "налогового маневра", по которому Беларусь получала основные дотации, приведет к тому, что надо будет срочно искать деньги на внешних рынках. И к 2023 году внешние долги вырастут до 70% ВВП. Поэтому то, что сегодня происходит в Беларуси, это не только личный вопрос Лукашенко, которого вчера любили все. Вопрос гораздо шире - как стране жить дальше. Социализм 80-х за чужие деньги подходит к логическому завершению. Потому и россияне так спокойно наблюдают всю эту картину, понимая, что "тумблер от Беларуси" у них". https://kp.ua/economics/674787-oryentat ... vat-evropu

По старому, як і в нас у 2013, "госпідарювати" довго би не вийшло. Тепер обвал будуть списувати на ворогів, але і без конфлікту схема себе практично вичерпала.


"Госсектор – 70% ВВП. Весь в долгах. Весь дотируется. На поддержание его штанов до работающего состояния ежегодно тратится 10% ВВП.
Цікава порохоботьсяка арифметика.
Якось дивно, дотуємо 10% ВВП, отримуєм 70% ВВП, тобто 60% "на шару".
Це все одно, що вклав 10 грн. (зробив донат) отримав 70 грн.

А в кінці кінців такі розмови закінчуються тим, що відвалюються "дотовані Крим та Донбас", а решта України отримує "полегшення" і летить економіка в прірву.

Так доцарюватися можна, що лишиться "недотований" Київ у "патрийотів".

С дотациями не всё однозначно.
У любого процесса, в том числе и производства товаров-услуг, есть цель, цели.

Можно производить с разной основной целью (чуть ли не самоцелью):
- прибыли
- обеспечения товарами, услугами населения
- продовольственной безопасности (как дотации фермерам в Европе)
- занятости
И т.д.

Очевидно, что режимы зачастую не ставят основной целью получение прибыли. Поэтому данный критерий у них слабоват.

К этому приходит глобально и рыночная экономика. Весь мир в долгах, как в шелках. И ниче))
За чужие деньги стало не просто модой, а неизбежностью.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23250
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 68697071
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.