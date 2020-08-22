budivelnik написав:detroytred Хочеш переведу твій набір букв? 1 Ні бельмеса не зрозумів в дописах опонента 2 В черговий раз спробував прикрити свою тупість шаблоном ,який використовуєш постійно.
Для тих в кого рація на бронепоїзді... 1 Що янукович, що лукашенко - є національними керівниками 2 Це не заважало ні першому ні другому підлаштовуватись під парадигму розвитку росії 3 Що один ,що другий як запасний аеродром для втечі розглядали виключно росію (янукович скористався) лукашенко планує 4 Поки в них виходило відгризати від планів росії хоч якісь мізерні перференції для себе і Держав якими вони керують - до того часу вони були керівниками цих держав.
Що ще тобі з монохромним баченням світу не зрозуміло?
Ты, как обычно, подменили предмет. Точнее все предметы.
Непонятно было твоему оппоненту. Я тебе объяснил почему. В чем ты элементарно ошибся.
Я ж казав-ні бельмеса ти не зрозумів і користуєшся шаблонами В останніх 4 відповідях - ти три рази приміняв виділений шаблон в тому чи іншому вигляді. І жодного разу не привів свою аргументацію по суті теми. Тобто ти критикуєш просто тому що критикуєш (при чому рефлекторно по принципу сам дурак), але знань опонувати в тебе катма. От що я підмінив...? І де помилився?
Ти у нас істина в останній інстанції яка визначає хто правий а хто ні? тому Замість надування щік і ссилок на інших - висловлюй виключно свою думку по темі... Якщо власних думок нема - то що ти тут робиш? тоді сопи в трубочку і читай розумніших...поки сам не порозумнієш...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 23 сер, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ты, как обычно, подменили предмет.
Я ж казав-ні бельмеса ти не зрозумів і користуєшся шаблонами В останніх 4 відповідях - ти три рази приміняв виділений шаблон в тому чи іншому вигляді. І жодного разу не привів свою аргументацію по суті теми. Тобто ти критикуєш просто тому що критикуєш (при чому рефлекторно по принципу сам дурак), але знань опонувати в тебе катма.
Ага)) Я указываю на конкретное твое применение шаблонов -- подмену предмета. Ты 4 раза подменял, естественно, 4 раза тебе на это указал.
Почему твои ошибки имеют значение? Потому что они лежат в корне твоей аналитики. Вчера у тебя полный контроль, сегодня - трошки назад. Вертишь-искажаешь, как тебе выгодно для аргументации. И на этом фундаменте строишь всё здание. У тебя это классика твоих опусов. Остаётся только внимательно отыскать вот этот твой выверт.
detroytred написав:Вчера у тебя полный контроль, сегодня - трошки назад.
Ще раз для впертих невігласів.... 1 Янукович - президент України в 2010-2014 році. 2 Його втеча в росію ,підтверджує що він виконував захцянки росії....але не заперечує що він як Президент України робив потрібні речі для України 3 Те що він робив потрібні речі для України - не заперечує того ,що по багатьом питанням його можна судити за зраду України... 4 Українське суспільство за часів януковича , все одно рухалось в сторону Європи .хоча й не так швидко як за часів Ющенка. Тому а - що в 2008 ,що в 2010 ,що в 2014 - ми рухались в Європу б - найшвидше ми йшли в Європу в 2014+, менш швидко в 2004-2010 , ще менш швидко в 2010-2014 Якщо швидкість 2004-2010 взяти за нуль , то в 2010-2014 - ми рухались в протилежну сторону Але хіба ать-два в своїй голові може вкласти подібні математичні варіанти.. Хіба він знає що таке вектор і абсолют?
Простий приклад Коломойський За озброєння Добробатів - йому треба присвоїти звання Героя України ,Головного Жидо-Бандерівця За крадіжки з Приватбанку - посадити
Розумієш , монохромний ти наш?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 23 сер, 2020 11:00, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Какое погиршення життя от разрыва экономических связей в виде фактора, влияющего на выбор в 90-ом?!
Ви були в Польщі а - до 1980 б - в 1989-1995 г - після 1995? Були?, думаю що ні А я був І те що бачив в 1990 - це був жах...Наша гіперінфляція,там і близько не стояла... Люди зарплати отримували два рази в день , а витрачали ще швидше.... Тому Поляки в 1990 могли вибрати шлях збереження економічних звязків з росією...і цим просто прирекли б своїх нащадків на гіперінфляцію не в 1990, а в 2020....
Тепер про Білорусів 1 В них 70% промисловості-Державна 2 Якщо Білорусь ввести у вигляді області в РФ..то прикольно ,область є власником підприємств.... Але з іншого боку Якщо навіть роздати цих 70% підприємств,з яких 95% на державній дотації...то акціонери(читай працівники) отримають не зарплату.а обовязок приносити гроші з дому......
Ну і? Є в Білорусів вибір? Жити так як зараз - економічно не тягне росія Жити самостійно - економічно не тягнуть вони.. Тому Зараз вони виженуть Лукашенка,але ляжуть під росію.... Через 10 років , коли в них ще трошки зміниться свідомість(адже поляки-прибалти живуть краще) вони ще раз забузять...і отримають тимчасове погіршення(років на 5-10) ,після якого ще років 10-20 будуть доганяти сусідів по свободі/якості...
Не могли поляки в 90-ом выбирать и выбрать рашовектор. Выбор уже давно был ими сделан.
Поэтому твой оппонент недоумевал. И сразу указал тебе на это.
За Беларусь я не заперечував. Ты постоянно зачем-то вместо обсуждения предмета тычешь в очевидности, как-будто оппонент их отрицает или не видит.
detroytred написав:Вчера у тебя полный контроль, сегодня - трошки назад.
Ще раз для вертих невігласів.... 1 Янукович - президент України в 2010-2014 році. 2 Його втеча в росію ,підтверджує що він виконував захцянки росії....але не заперечує що він як Президент України робив потрібні речі для України 3 Те що він робив потрібні речі для України - не заперечує того ,що по багатьом питанням його можна судити за зраду України...
Простий приклад Коломойський За озброєння Добробатів - йому треба присвоїти звання Героя України ,Головного Жидо-Бандерівця За крадіжки з Приватбанку - посадити
Розумієш , монохромний ти наш?
Зачем ты тычешь только в Янека?))
До этого ты по пунктам тыкал: президент, МО, сбу и т.д., в скупку активов рашолигархи и делал вывод о разве что рашофлаги не вывесили, потому что незачем.
Ты определись со своими противоречиями, а не тыкай сейчас в очевидное. В разные действия Яныка, что естественно. Со своими противоречиями определись.
Я тебе уже два раза указал, что речь не о векторе движения, а о степени этого самого отката назад при Яныке. У тебя: то полный!!! контроль, то трошки!!! назад.
detroytred написав:Не могли поляки в 90-ом выбирать и выбрать рашовектор.
Як все таки все запущено 1 ОУН під проводом Бандери вибрало євровектор розвитку ще в 40-вих ,навіть не зважаючи на те що до 1944 Бандера сидів в Європі у вязниці 2 Галичина євровектор вибирала в 1990-голосуючи за Чорновола 3 50%+1 українців вибирало євровектор в 2004 Питання на засипку Коли Україна вибрала Євровектор? Відповідь - в 2014 році. А чому не в 2004? Та тому , що в 2010 вибрали такого що міг розвернути вектор... І тільки в 2014 - стало ясно усім куди треба йти ,тому тільки з 2014 можна стверджувати що УКРАЇНА ( а не окремі території) вибрала Євровектор.
Так само і з поляками В 1970 - поперли Гамулку, але вибрали Герега(шило на мило ,бо і той і той совкоспрямований) В 1990 - поперли Герега , до влади прийшов Ярузельський І от тільки після того як поперли Ярузельського - можна сказати що вони зробили вибір А якби Ярузельський втримався? То що з того ,що в 1970 і в 1990 - поляки когось поперли.
Точно так само і з Білорусами. Попруть вони зараз Лукашенка чи не попруть - все одно на пару років залишаться в російській орбіті.бо основна маса населення.ще не усвідомила що проблема не в лукашенко-проблеми в їх г8оловах.
В 90 поляки реализовали!!! выбор. А сам выбор они сделали давным давно. Поэтому Союз и удерживал их силой с пряником. Удерживал, не давал реализовать!!! этот самый давно сделанный выбор.
Я пас. Может Андрей тебе разжует. Ты уж слишком тугой..., не различаешь предметы.
_-----__------------__------------ 'Якщо швидкість 2004-2010 взяти за нуль , то в 2010-2014 - ми рухались в протилежну сторону (с). Будивельник
Классическая демагогия! Из разряда - літають, але низенько-низенько. Будивельник, поэтому твои опусы нельзя всерьёз воспринимать.
З.ы. к тому же я тебе уже много раз указал, что противоречие у тебя заключается не в направлении "назад", а в твоей же оценке степени этого назад - то практически полный контроль рашкой, то трошки)) назад.
zРадио написав:И догнать Беларусь мы можем только одним способом - если и там будет спровоцирован раскол общества.
То хто його коле - Лука зі своїми чорносотенними опричниками-садистами? Чого не відійшов по чесному? А "чудо" вже і так видохлось:
О том, каким видится ему "белорусское экономическое чудо", на своей странице в соцсети рассказал бизнесмен Александр Деркач:
"Госсектор – 70% ВВП. Весь в долгах. Весь дотируется. На поддержание его штанов до работающего состояния ежегодно тратится 10% ВВП. Эффективность управления нулевая. Эффективность работы нулевая. Из 10 крупнейших предприятий страны только три прибыльных (два нефтеперерабатывающих и одно - калийных удобрений). Тотальная зависимость от России. По подсчетам МВФ, с 2005 по 2015 год российская экономическая поддержка Беларуси через цены на энергоносители и другие источники составила больше 100 млрд. долларов. И тот же МВФ посчитал, что при отмене россиянами "налогового маневра", по которому Беларусь получала основные дотации, приведет к тому, что надо будет срочно искать деньги на внешних рынках. И к 2023 году внешние долги вырастут до 70% ВВП. Поэтому то, что сегодня происходит в Беларуси, это не только личный вопрос Лукашенко, которого вчера любили все. Вопрос гораздо шире - как стране жить дальше. Социализм 80-х за чужие деньги подходит к логическому завершению. Потому и россияне так спокойно наблюдают всю эту картину, понимая, что "тумблер от Беларуси" у них". https://kp.ua/economics/674787-oryentat ... vat-evropu
По старому, як і в нас у 2013, "госпідарювати" довго би не вийшло. Тепер обвал будуть списувати на ворогів, але і без конфлікту схема себе практично вичерпала.
"Госсектор – 70% ВВП. Весь в долгах. Весь дотируется. На поддержание его штанов до работающего состояния ежегодно тратится 10% ВВП. Цікава порохоботьсяка арифметика. Якось дивно, дотуємо 10% ВВП, отримуєм 70% ВВП, тобто 60% "на шару". Це все одно, що вклав 10 грн. (зробив донат) отримав 70 грн.
А в кінці кінців такі розмови закінчуються тим, що відвалюються "дотовані Крим та Донбас", а решта України отримує "полегшення" і летить економіка в прірву.
Так доцарюватися можна, що лишиться "недотований" Київ у "патрийотів".
zРадио написав:И догнать Беларусь мы можем только одним способом - если и там будет спровоцирован раскол общества.
То хто його коле - Лука зі своїми чорносотенними опричниками-садистами? Чого не відійшов по чесному? А "чудо" вже і так видохлось:
О том, каким видится ему "белорусское экономическое чудо", на своей странице в соцсети рассказал бизнесмен Александр Деркач:
"Госсектор – 70% ВВП. Весь в долгах. Весь дотируется. На поддержание его штанов до работающего состояния ежегодно тратится 10% ВВП. Эффективность управления нулевая. Эффективность работы нулевая. Из 10 крупнейших предприятий страны только три прибыльных (два нефтеперерабатывающих и одно - калийных удобрений). Тотальная зависимость от России. По подсчетам МВФ, с 2005 по 2015 год российская экономическая поддержка Беларуси через цены на энергоносители и другие источники составила больше 100 млрд. долларов. И тот же МВФ посчитал, что при отмене россиянами "налогового маневра", по которому Беларусь получала основные дотации, приведет к тому, что надо будет срочно искать деньги на внешних рынках. И к 2023 году внешние долги вырастут до 70% ВВП. Поэтому то, что сегодня происходит в Беларуси, это не только личный вопрос Лукашенко, которого вчера любили все. Вопрос гораздо шире - как стране жить дальше. Социализм 80-х за чужие деньги подходит к логическому завершению. Потому и россияне так спокойно наблюдают всю эту картину, понимая, что "тумблер от Беларуси" у них". https://kp.ua/economics/674787-oryentat ... vat-evropu
По старому, як і в нас у 2013, "госпідарювати" довго би не вийшло. Тепер обвал будуть списувати на ворогів, але і без конфлікту схема себе практично вичерпала.
"Госсектор – 70% ВВП. Весь в долгах. Весь дотируется. На поддержание его штанов до работающего состояния ежегодно тратится 10% ВВП. Цікава порохоботьсяка арифметика. Якось дивно, дотуємо 10% ВВП, отримуєм 70% ВВП, тобто 60% "на шару". Це все одно, що вклав 10 грн. (зробив донат) отримав 70 грн.
А в кінці кінців такі розмови закінчуються тим, що відвалюються "дотовані Крим та Донбас", а решта України отримує "полегшення" і летить економіка в прірву.
Так доцарюватися можна, що лишиться "недотований" Київ у "патрийотів".
С дотациями не всё однозначно. У любого процесса, в том числе и производства товаров-услуг, есть цель, цели.
Можно производить с разной основной целью (чуть ли не самоцелью): - прибыли - обеспечения товарами, услугами населения - продовольственной безопасности (как дотации фермерам в Европе) - занятости И т.д.
Очевидно, что режимы зачастую не ставят основной целью получение прибыли. Поэтому данный критерий у них слабоват.
К этому приходит глобально и рыночная экономика. Весь мир в долгах, как в шелках. И ниче)) За чужие деньги стало не просто модой, а неизбежностью.