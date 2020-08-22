О том, каким видится ему "белорусское экономическое чудо", на своей странице в соцсети рассказал бизнесмен Александр Деркач:"Госсектор – 70% ВВП. Весь в долгах. Весь дотируется. На поддержание его штанов до работающего состояния ежегодно тратится 10% ВВП. Эффективность управления нулевая. Эффективность работы нулевая. Из 10 крупнейших предприятий страны только три прибыльных (два нефтеперерабатывающих и одно - калийных удобрений). Тотальная зависимость от России. По подсчетам МВФ, с 2005 по 2015 год российская экономическая поддержка Беларуси через цены на энергоносители и другие источники составила больше 100 млрд. долларов. И тот же МВФ посчитал, что при отмене россиянами "налогового маневра", по которому Беларусь получала основные дотации, приведет к тому, что надо будет срочно искать деньги на внешних рынках. И к 2023 году внешние долги вырастут до 70% ВВП. Поэтому то, что сегодня происходит в Беларуси, это не только личный вопрос Лукашенко, которого вчера любили все. Вопрос гораздо шире - как стране жить дальше. Социализм 80-х за чужие деньги подходит к логическому завершению. Потому и россияне так спокойно наблюдают всю эту картину, понимая, что "тумблер от Беларуси" у них".