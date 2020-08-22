detroytred написав:Какой выбор у поляков?! Их в орбиту СССР загнали практически силой, давлением. И удерживали. Появилась возможность вырваться, они её сразу же реализовали. А не свідомо выбирали.
Все познається в порівнянні. В Болгарії ватанів більше, там довго ностальнгували, вибирали соціалістів/комуністів, в результаті Болгарія найбідніша країна ЄС. Кореляція між раннім і рішучим посилом Москви і багатим життям сьогодні очевидна. Тут нема про що сперечатись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
М-дэээээ, что то Будильник зациклило. Электорат в большинстве как бы вообще не за векторы голосует.
Технология избрания Порошенко в 2014-м в один тур строилась на обещании за неделю завершить войну, а не за неделю войти в ЕС (хотя, очевидно, что глупцов, поверящих в возможность последнего было так же достаточно - им еще на майдане нассали в уши о том, что Янукович лишил их европейского будущего, отложив подписание Ассоциации).
Точно так же с Зеленским - там вообще нигде вектор не фигугировал! Ни в одной коммуникации, лишь в сухой текстовой программе, которые даже не все политологи читают, не говоря уже про нарид.
Выбирали бы люди вектор, партия Слуга народа вообще не попала бы в парламент - проевропейский электорат выбрал бы явно проевропейский ПЕС, а пророссийский электорат - явно пророссийский ОПЗЖ...
zРадио написав:Выбирали бы люди вектор, партия Слуга народа вообще не попала бы в парламент - проевропейский электорат выбрал бы явно проевропейский ПЕС, а пророссийский электорат - явно пророссийский ОПЗЖ...
В них теж була своя "ідеологія". Східно-європейська Швейцарія, молодий Лукашенко. Взяти у олігархів і поділити, в нас крадуть бюджет. Та сама Тимошенко, тільки в штанях. Ну, ще фішка в самокатчиках-лібералах, яких люблять обзивати соросятамм. Солянка з популістів, сильної руки і лібералізму. Маячня, як і їх серіал, але піпл схавав, бо такий вже в нас піпл, що поробиш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Выбирали бы люди вектор, партия Слуга народа вообще не попала бы в парламент - проевропейский электорат выбрал бы явно проевропейский ПЕС, а пророссийский электорат - явно пророссийский ОПЗЖ...
В них теж була своя "ідеологія". Східно-європейська Швейцарія, молодий Лукашенко. Взяти у олігархів і поділити, в нас крадуть бюджет. Та сама Тимошенко, тільки в штанях. Ну, ще фішка в самокатчиках-лібералах, яких люблять обзивати соросятамм. Солянка з популістів, сильної руки і лібералізму. Маячня, як і їх серіал, але піпл схавав, бо такий вже в нас піпл, що поробиш.
Такая маячня от кого-нибудь да звучала всегда. Но сработала, когда этого кого-то с этой маячней поддержал, считай протолкнул, Беня, Сорос, Пинчук и т.д.
Поэтому моё мнение -- дело не в нариде (он почти везде таков, манипулируем), а в конкурентной борьбе можновладцив. Беня и Ко выиграли, оказались сильнее ... в способности манипулировать.
detroytred написав:Такая маячня от кого-нибудь да звучала всегда.
А в Польщі теж таке звучить, на виборах, чи в Німеччині? Не звучить, бо там таке піпл не хаває. Українці люблять нові обіцянки, на цей раз новим було: старі системні не зробили - зроблять молоді не системні. От і зробили ... нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:И догнать Беларусь мы можем только одним способом - если и там будет спровоцирован раскол общества.
То хто його коле - Лука зі своїми чорносотенними опричниками-садистами? Чого не відійшов по чесному? А "чудо" вже і так видохлось:
О том, каким видится ему "белорусское экономическое чудо", на своей странице в соцсети рассказал бизнесмен Александр Деркач:
"Госсектор – 70% ВВП. Весь в долгах. Весь дотируется. На поддержание его штанов до работающего состояния ежегодно тратится 10% ВВП. Эффективность управления нулевая. Эффективность работы нулевая. Из 10 крупнейших предприятий страны только три прибыльных (два нефтеперерабатывающих и одно - калийных удобрений). Тотальная зависимость от России. По подсчетам МВФ, с 2005 по 2015 год российская экономическая поддержка Беларуси через цены на энергоносители и другие источники составила больше 100 млрд. долларов. И тот же МВФ посчитал, что при отмене россиянами "налогового маневра", по которому Беларусь получала основные дотации, приведет к тому, что надо будет срочно искать деньги на внешних рынках. И к 2023 году внешние долги вырастут до 70% ВВП. Поэтому то, что сегодня происходит в Беларуси, это не только личный вопрос Лукашенко, которого вчера любили все. Вопрос гораздо шире - как стране жить дальше. Социализм 80-х за чужие деньги подходит к логическому завершению. Потому и россияне так спокойно наблюдают всю эту картину, понимая, что "тумблер от Беларуси" у них". https://kp.ua/economics/674787-oryentat ... vat-evropu
По старому, як і в нас у 2013, "госпідарювати" довго би не вийшло. Тепер обвал будуть списувати на ворогів, але і без конфлікту схема себе практично вичерпала.
"Госсектор – 70% ВВП. Весь в долгах. Весь дотируется. На поддержание его штанов до работающего состояния ежегодно тратится 10% ВВП. Цікава порохоботьсяка арифметика. Якось дивно, дотуємо 10% ВВП, отримуєм 70% ВВП, тобто 60% "на шару". Це все одно, що вклав 10 грн. (зробив донат) отримав 70 грн.
А в кінці кінців такі розмови закінчуються тим, що відвалюються "дотовані Крим та Донбас", а решта України отримує "полегшення" і летить економіка в прірву.
Так доцарюватися можна, що лишиться "недотований" Київ у "патрийотів".
Для неучів, як ти, поясню: Ти плутаєш(як і більшість неучів) ВВП і прибуток. ВВП - це по простому "товарооборот". Отже - держсектор дійсно створює 70% ВВП, але збитковий. Зате держсектор створює зайнятість і стабільність. Прибуток(хороший) дійсно дають - "(два нефтеперерабатывающих и одно - калийных удобрений)". З цього прибутку в великій мірі і фінансується держсектор. І дійсно є деяка аналогія з Донбасом - який створював "багато ВВП", зате був дотаційний. "летить економіка в прірву" - ми вже в прірву долетіли, чи ні, неуч?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 23 сер, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Такая маячня от кого-нибудь да звучала всегда.
А в Польщі теж таке звучить, на виборах, чи в Німеччині? Не звучить, бо там таке піпл не хаває. Українці люблять нові обіцянки, на цей раз новим було: старі системні не зробили - зроблять молоді не системні. От і зробили ... нас.
Мені здається вирішальну роль зіграла саме особистість Зеленського, а не його "маячня". Людям просто сподобався молодий, енергійний, незаплямований, який зробив себе сам.
andrijk777 написав:Мені здається вирішальну роль зіграла саме особистість Зеленського, а не його "маячня". Людям просто сподобався молодий, енергійний, незаплямований, який зробив себе сам.
Вирішальну роль відіграла схильнисть українців до Зради. Чого бідні? Бо Барига, Лєра, Рудий і т.д. Тут виходить молодий несистемний і каже - я заміню всіх на нових (єдина обіцянка, яку виконав) і відразу гроші потечуть рікою, не в їх кармани, а у ваші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.