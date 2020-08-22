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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Нед 23 сер, 2020 14:23
lapay написав: detroytred написав:
Такая маячня от кого-нибудь да звучала всегда.
А в Польщі теж таке звучить, на виборах, чи в Німеччині? Не звучить, бо там таке піпл не хаває.
Українці люблять нові обіцянки, на цей раз новим було: старі системні не зробили - зроблять молоді не системні. От і зробили ... нас.
Как это не звучит-то???
Там, где комми не запрещены, и коммимаячня звучит. Или даже, например, не маячня, а в Штатах третья партия что-то обещает, толкает.
Но кто из поддерживает, какой капитал, какие средства-ресурсы (в капитализме ж дело происходит)?
Ресурсами поддерживается иное.
У нас комми можно было и не запрещать, аля совковые запреты.
Достаточно было "нейтрализовать" Григоришина.
Вон Будивельник толкает толковую идею и это його почуэ)?
Капитализм же за окошком. За идеей, маячней всё равно должен быть капитал.
При режиме - диктатор.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 14:33
detroytred написав:
Там, где комми не запрещены, и коммимаячня звучит. Или даже, например, не маячня, а в Штатах третья партия что-то обещает, толкает.
Но кто из поддерживает, какой капитал, какие средства-ресурсы (в капитализме ж дело происходит)?
Ресурсами поддерживается иное.
Ну он Ахметов Ляшка підтримує. Де Ляшко? Там де і комуністи. Не все купується за гроші, навіть голоси. Коні теж винні, як і погоничі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 14:55
Тут все такие эксперты, учат как надо, а себя чего не научите?
Реальная экономика стагнирует.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 15:15
detroytred написав: lapay написав: zРадио написав:
Выбирали бы люди вектор, партия Слуга народа вообще не попала бы в парламент - проевропейский электорат выбрал бы явно проевропейский ПЕС, а пророссийский электорат - явно пророссийский ОПЗЖ...
В них теж була своя "ідеологія". Східно-європейська Швейцарія, молодий Лукашенко. Взяти у олігархів і поділити, в нас крадуть бюджет. Та сама Тимошенко, тільки в штанях. Ну, ще фішка в самокатчиках-лібералах, яких люблять обзивати соросятамм. Солянка з популістів, сильної руки і лібералізму. Маячня, як і їх серіал, але піпл схавав, бо такий вже в нас піпл, що поробиш.
Такая маячня от кого-нибудь да звучала всегда.
Но сработала, когда этого кого-то с этой маячней поддержал, считай протолкнул, Беня, Сорос, Пинчук и т.д.
Поэтому моё мнение -- дело не в нариде (он почти везде таков, манипулируем), а в конкурентной борьбе можновладцив.
Беня и Ко выиграли, оказались сильнее ... в способности манипулировать.
У нас последние 3 президентские сроки выигрывал Ахметов
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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