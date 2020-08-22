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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:23

  lapay написав:
  detroytred написав:Такая маячня от кого-нибудь да звучала всегда.

А в Польщі теж таке звучить, на виборах, чи в Німеччині? Не звучить, бо там таке піпл не хаває.
Українці люблять нові обіцянки, на цей раз новим було: старі системні не зробили - зроблять молоді не системні. От і зробили ... нас.

Как это не звучит-то???
Там, где комми не запрещены, и коммимаячня звучит. Или даже, например, не маячня, а в Штатах третья партия что-то обещает, толкает.

Но кто из поддерживает, какой капитал, какие средства-ресурсы (в капитализме ж дело происходит)?
Ресурсами поддерживается иное.

У нас комми можно было и не запрещать, аля совковые запреты.
Достаточно было "нейтрализовать" Григоришина.

Вон Будивельник толкает толковую идею и это його почуэ)?
Капитализм же за окошком. За идеей, маячней всё равно должен быть капитал.
При режиме - диктатор.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:33

Re: Політична ситуація в Білорусі

  detroytred написав:Там, где комми не запрещены, и коммимаячня звучит. Или даже, например, не маячня, а в Штатах третья партия что-то обещает, толкает.

Но кто из поддерживает, какой капитал, какие средства-ресурсы (в капитализме ж дело происходит)?
Ресурсами поддерживается иное.

Ну он Ахметов Ляшка підтримує. Де Ляшко? Там де і комуністи. Не все купується за гроші, навіть голоси. Коні теж винні, як і погоничі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:55

Re: Політична ситуація в Білорусі

Тут все такие эксперты, учат как надо, а себя чего не научите?
Реальная экономика стагнирует.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:15

  detroytred написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Выбирали бы люди вектор, партия Слуга народа вообще не попала бы в парламент - проевропейский электорат выбрал бы явно проевропейский ПЕС, а пророссийский электорат - явно пророссийский ОПЗЖ...

В них теж була своя "ідеологія". Східно-європейська Швейцарія, молодий Лукашенко. Взяти у олігархів і поділити, в нас крадуть бюджет. Та сама Тимошенко, тільки в штанях. Ну, ще фішка в самокатчиках-лібералах, яких люблять обзивати соросятамм. Солянка з популістів, сильної руки і лібералізму. Маячня, як і їх серіал, але піпл схавав, бо такий вже в нас піпл, що поробиш.

Такая маячня от кого-нибудь да звучала всегда.
Но сработала, когда этого кого-то с этой маячней поддержал, считай протолкнул, Беня, Сорос, Пинчук и т.д.

Поэтому моё мнение -- дело не в нариде (он почти везде таков, манипулируем), а в конкурентной борьбе можновладцив.
Беня и Ко выиграли, оказались сильнее ... в способности манипулировать.

У нас последние 3 президентские сроки выигрывал Ахметов
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:22

  lapay написав:
  detroytred написав:Там, где комми не запрещены, и коммимаячня звучит. Или даже, например, не маячня, а в Штатах третья партия что-то обещает, толкает.

Но кто из поддерживает, какой капитал, какие средства-ресурсы (в капитализме ж дело происходит)?
Ресурсами поддерживается иное.

Ну он Ахметов Ляшка підтримує. Де Ляшко? Там де і комуністи. Не все купується за гроші, навіть голоси. Коні теж винні, як і погоничі.

Насколько и главное как поддерживает, такой и результат.
С Ляшка))
Разумеется, часть ответственности и на конях. Только на погоничах несравнимо бОльшая.

Ну а по поводу РЛА см. пост выше.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:40

  Вкладчик1234 написав:У нас последние 3 президентские сроки выигрывал Ахметов

він кладе яйця в різні корзини, так сказати, диверсифікуєються
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:48

  artsofpics написав:
  andrijk777 написав:Ну що хто зараз думає?
Втримається Лука чи ні?

пока не вижу ни одного шанса у его оппонентов. Должно произойти что-то ну совсем такое, чтобы ... Сейчас в глазах внешних наблюдателей уже не народ против тирана, а поддерживаемый половиной если не больше народа, диктатор против меньшинства, финансируемого и управляемого из-за границы. По сути Лукашенко отбил атаку и перешел в нападение. А вот оппозиция удар не держит и разбегается (это касается не только силового или митингового противостояния, а и идеологической платформы).

Я так бачу ніхто на мій пост не відповів - Нострадамусів тут мало. :)
Тоді прокоментую цей:
А які такі "шанси" були в української опозиції в 2004, в 2014?
"диктатор против меньшинства, финансируемого и управляемого из-за границы" - це явно тільки ваше бачення. Судячи з кількості людей на вулицях, підтримка диктатора мізерна і це усім очевидно.
andrijk777
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