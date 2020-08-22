detroytred написав:Такая маячня от кого-нибудь да звучала всегда.
А в Польщі теж таке звучить, на виборах, чи в Німеччині? Не звучить, бо там таке піпл не хаває. Українці люблять нові обіцянки, на цей раз новим було: старі системні не зробили - зроблять молоді не системні. От і зробили ... нас.
Как это не звучит-то??? Там, где комми не запрещены, и коммимаячня звучит. Или даже, например, не маячня, а в Штатах третья партия что-то обещает, толкает.
Но кто из поддерживает, какой капитал, какие средства-ресурсы (в капитализме ж дело происходит)? Ресурсами поддерживается иное.
У нас комми можно было и не запрещать, аля совковые запреты. Достаточно было "нейтрализовать" Григоришина.
Вон Будивельник толкает толковую идею и это його почуэ)? Капитализм же за окошком. За идеей, маячней всё равно должен быть капитал. При режиме - диктатор.
zРадио написав:Выбирали бы люди вектор, партия Слуга народа вообще не попала бы в парламент - проевропейский электорат выбрал бы явно проевропейский ПЕС, а пророссийский электорат - явно пророссийский ОПЗЖ...
В них теж була своя "ідеологія". Східно-європейська Швейцарія, молодий Лукашенко. Взяти у олігархів і поділити, в нас крадуть бюджет. Та сама Тимошенко, тільки в штанях. Ну, ще фішка в самокатчиках-лібералах, яких люблять обзивати соросятамм. Солянка з популістів, сильної руки і лібералізму. Маячня, як і їх серіал, але піпл схавав, бо такий вже в нас піпл, що поробиш.
Такая маячня от кого-нибудь да звучала всегда. Но сработала, когда этого кого-то с этой маячней поддержал, считай протолкнул, Беня, Сорос, Пинчук и т.д.
Поэтому моё мнение -- дело не в нариде (он почти везде таков, манипулируем), а в конкурентной борьбе можновладцив. Беня и Ко выиграли, оказались сильнее ... в способности манипулировать.
У нас последние 3 президентские сроки выигрывал Ахметов
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
andrijk777 написав:Ну що хто зараз думає? Втримається Лука чи ні?
пока не вижу ни одного шанса у его оппонентов. Должно произойти что-то ну совсем такое, чтобы ... Сейчас в глазах внешних наблюдателей уже не народ против тирана, а поддерживаемый половиной если не больше народа, диктатор против меньшинства, финансируемого и управляемого из-за границы. По сути Лукашенко отбил атаку и перешел в нападение. А вот оппозиция удар не держит и разбегается (это касается не только силового или митингового противостояния, а и идеологической платформы).
Я так бачу ніхто на мій пост не відповів - Нострадамусів тут мало. Тоді прокоментую цей: А які такі "шанси" були в української опозиції в 2004, в 2014? "диктатор против меньшинства, финансируемого и управляемого из-за границы" - це явно тільки ваше бачення. Судячи з кількості людей на вулицях, підтримка диктатора мізерна і це усім очевидно.