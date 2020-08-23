Додано: Нед 23 сер, 2020 21:27

Актуальный анекдот:

"Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска.

- Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах?

- Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых...

Слегка обалдевший журналист спрашивает:

- Извините, в какой стране?

- В нашей.

- А из какого вы города?

- Из Варшавы..."

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.