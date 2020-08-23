Актуальный анекдот: "Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска. - Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах? - Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых... Слегка обалдевший журналист спрашивает: - Извините, в какой стране? - В нашей. - А из какого вы города? - Из Варшавы..."
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever написав:Актуальный анекдот: "Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска. - Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах? - Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых... Слегка обалдевший журналист спрашивает: - Извините, в какой стране? - В нашей. - А из какого вы города? - Из Варшавы..."
Из уст граждан Украины этот анекдот особенно смешон.))
swan forever написав:Актуальный анекдот: "Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска. - Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах? - Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых... Слегка обалдевший журналист спрашивает: - Извините, в какой стране? - В нашей. - А из какого вы города? - Из Варшавы..."
Из уст граждан Украины этот анекдот особенно смешон.))
Поляки в Великобритании работают несколько миллионов Будут белорусы/украинцы работать в Польше Это из рашки работники негде не нужны - ленивы и недобросовестные По этому из раши не едут и у них «все хорошо»
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
swan forever написав:Актуальный анекдот: "Тележурналист берет интервью у женщины на улице Минска. - Как Вы относитесь к победе Лукашенко на выборах? - Хорошо. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых... Слегка обалдевший журналист спрашивает: - Извините, в какой стране? - В нашей. - А из какого вы города? - Из Варшавы..."
Из уст граждан Украины этот анекдот особенно смешон.))
Поляки в Великобритании работают несколько миллионов Будут белорусы/украинцы работать в Польше Это из рашки работники негде не нужны - ленивы и недобросовестные По этому из раши не едут и у них «все хорошо»